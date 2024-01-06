«Χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Προχωράμε μπροστά, με τον λαό μας ενωμένο σε ακόμα πιο δυνατή συμπόρευση με το ΚΚΕ, για να διαλυθούν τα πυκνά σκοτάδια και να φωτιστούν οι ανάγκες του λαού και της νεολαίας» δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
- Σακελλαροπούλου: Ο εορτασμός της βάφτισης του Χριστού εκφράζει την ανάγκη της πνευματικής αναγέννησης του ανθρώπου
- Μητσοτάκης από τα Χανιά: Στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση προκλήσεων - Ατενίζουμε το μέλλον με αυτοπεποίθηση - Βίντεο & φωτογραφίες
- Γεραπετρίτης στον ΣΚΑΪ: Ζητήματα κυριαρχίας δεν πρόκειται ποτέ να συζητηθούν ή να αναθεωρηθούν - Η Ελλάδα θα μπει στο πρόγραμμα των F-35
