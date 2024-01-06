Λογαριασμός
Κουτσούμπας: Ακόμα πιο δυνατή συμπόρευση με το ΚΚΕ, για να φωτιστούν οι ανάγκες του λαού

«Χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Προχωράμε μπροστά, με τον λαό μας ενωμένο», δήλωσε μεταξύ άλλων ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

«Χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Προχωράμε μπροστά, με τον λαό μας ενωμένο σε ακόμα πιο δυνατή συμπόρευση με το ΚΚΕ, για να διαλυθούν τα πυκνά σκοτάδια και να φωτιστούν οι ανάγκες του λαού και της νεολαίας» δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

