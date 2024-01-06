Λογαριασμός
Σακελλαροπούλου: Ο εορτασμός της βάφτισης του Χριστού εκφράζει την ανάγκη της πνευματικής αναγέννησης του ανθρώπου

Το μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου για τα Θεοφάνεια, από το λιμάνι του Ρεθύμνου

σακελλαροπούλου

«“Φώτα, ολόφωτα” σήμερα και ο εορτασμός της βάφτισης του Χριστού εκφράζει διαχρονικά την ανάγκη της πνευματικής αναγέννησης του ανθρώπου, την έξοδο στο φως της αλήθειας και της αλληλεγγύης», δήλωσε από το ενετικό λιμάνι του Ρεθύμνου η Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τον εορτασμό των Θεοφανείων.

σακελλαροπουλου

«Είναι μεγάλη η χαρά μου που βρίσκομαι, τέτοια γιορτινή μέρα, κοντά στους νησιώτες μας, σε μια ιστορική πόλη της Κρήτης, το Ρέθυμνο, κοιτίδα και σταυροδρόμι των σπουδαιότερων πολιτισμών της Μεσογείου. Από το ενετικό λιμάνι του εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά και καλή φώτιση!»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

