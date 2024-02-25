«Περίμενα την παρέμβαση Τσίπρα, είναι μία πολυμηνυματική παρέμβαση, και προς τον Κασσελάκη και προς αυτούς που τον αμφισβητούν, και προς αυτούς που έφυγαν. Αν θεωρεί κάποιος ότι το μήνυμα είναι προς τον Κασσελάκη, είναι λάθος», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Παναγιώτης Κουρουμπλής.

«Ο Κασσελάκης εξελέγη πριν από 4 μήνες. Εκείνο που προέχει είναι να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ η εναλλακτική πρόταση», πρόσθεσε.

«Δεκαεπτά στελέχη της Π.Γ, που έχουν βαρύτατες ευθύνες για τη μεγάλη ήττα του Μαϊου και του Ιουνίου, αμφισβητούν έναν άνθρωπο που βρισκόταν στο εξωτερικό», υποστήριξε ο κ. Κουρουμπλής. Τόνισε, επίσης, ότι έπρεπε να παραιτηθεί το πολιτικό συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απομάκρυνση του Αλέξη Τσίπρα από την προεδρία του κόμματος.

Παράλληλα, ο κ. Κουρουμπλής έκανε λόγο για "αχαριστία" του Δημήτρη Παπαδημούλη και του Δημήτρη Τζανακόπουλου, με αφορμή τη στάση που κράτησαν, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Οι άντρες είναι άντρες, γιατί δεν τα έλεγαν αυτά στον Τσίπρα όσο εκείνος ήταν κυρίαρχος».

«Η αχαριστία είναι πολύ κακό πράγμα σε χαρακτήρες όπως ο Δημήτρης Παπαδημούλης», τόνισε.

Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι «η πρωτοβουλία των εκλογών θα φέρει ξανά πολύ κόσμο στον ΣΥΡΙΖΑ».

«Ο Στέφανος Κασσελάκης από την ημέρα που εξελέγη δεν βρέθηκε ποτέ σε ήρεμα νερά», πρόσθεσε ο κ. Κουρουμπλής.

Πηγή: skai.gr

