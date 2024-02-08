Εξεταστική για Τέμπη - Λασπονίκος: Νόμιμες και αιτιολογημένες οι παρατάσεις για την «717»

Τόσο οι έξι παρατάσεις στη σύμβαση «717», που δόθηκαν το διάστημα 2016-2019 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όσο και η έβδομη παράταση του Οκτωβρίου 2019 επί υπουργίας Κ. Καραμανλή, ήταν «νόμιμες και αιτιολογημένες» είπε, στο πλαίσιο της κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή για τη «διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών», ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών ΕΡΓΟΣΕ, Γ. Λασπονίκος.

Ερωτηθείς, από τον βουλευτή της ΝΔ, Λ. Τσαβδαρίδη, τι θα συνέβαινε εάν δεν υπογραφόταν η τελευταία, έβδομη παράταση, ο κ. Λασπονίκος είπε ότι θα απαιτείτο περίπου ένας χρόνος -εφόσον δεν υπήρχαν ενστάσεις- για να γίνει νέος διαγωνισμός και να αναδειχθεί νέος ανάδοχος, και μετά να αρχίσουν τα έργα, ενώ θα έπρεπε να αναζητηθεί χρηματοδότηση, όχι από ευρωπαϊκούς αλλά από εθνικούς πόρους.

Κληθείς από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Β. Κόκκαλη να σχολιάσει την αναφορά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως για «διασπάθιση χρήματος στην ΕΡΓΟΣΕ» ο κ. Λασπονίκος είπε ότι η εταιρεία διαχειρίζεται έργα δισεκατομμυρίων, ότι και άλλες φορές έχει μπει στο «μάτι του κυκλώνα» όπως για την κατασκευή της σήραγγας Όθρυος, με τη σύμβαση «470», αλλά όλοι οι κατηγορηθέντες ευρέθησαν αθώοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

