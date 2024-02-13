Δημοσκόπηση Interview: Πρώτη η ΝΔ με 17,2% διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ

Διατηρεί το προβάδισμά της η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου με διαφορά 17,2% από τον δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για την ιστοσελίδα politic. gr.

Ειδικότερα το κυβερνών κόμμα στην πρώτη θέση καταγράφει ποσοστό 29,1% στην πρόθεση ψήφου με τον ΣΥΡΙΖΑ να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ την Τρίτη.

Αναλυτικά στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

ΝΔ: 29,1% (από 30,3%)

ΣΥΡΙΖΑ: 11,9% (από 12,8%)

ΠΑΣΟΚ: 11% (από 11,8%)

ΚΚΕ: 7% (από 7,4%)

Ελληνική Λύση: 7,5% (από 7,1%)

Νέα Αριστερά: 4% (από 3,5%)

Πλεύση Ελευθερίας: 2,5% (από 2%)

Σπαρτιάτες: 2% (από 2,3%)

ΝΙΚΗ: 4,1% (από 4,3%)

Οι αναποφάσιστοι είναι στο 13,9% (από 13,1%).

Στο ερώτημα ποιος είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφει μεγάλη διαφορά με ποσοστό 43% στη σχετική ερώτηση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη, να λαμβάνει το 13% των απόψεων υπέρ του (από το 12% της προηγούμενης έρευνας) ενώ τον Νίκο Ανδρουλάκη το 7% (από το 8%).

Αναλυτικά τα ποσοστά δημοφιλίας:

Μητσοτάκης: 41,2% (από 40,4%)

Κουτσούμπας: 32,9% (από 31% )

Κασσελάκης: 19,5% (από 20%)

Κωνσταντοπούλου: 19,3% (από 18,6%)

Βελόπουλος: 18,8% (από 18%)

Ανδρουλάκης: 18,7%(από 22,6% )

Νατσιός: 10,9% (από 12,1%)

Στίγκας: 5,2% (από 3,8%)

Στην πρόθεση ψήφου για τις ευρωεκλογές, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά 26,6 με τον δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ να συγκεντρώνει 12,2% και το τρίτο ΠΑΣΟΚ να λαμβάνει 11%. Τέταρτο κόμμα η Ελληνική Λύση (7,8%), το ΚΚΕ καταγράφει 7,1% (από 9,3%) και στην έκτη θέση ισοβαθμούν το κόμμα ΝΙΚΗ και η Νέα Αριστερά με 4,4%.

Πηγή: skai.gr

