Συνεχίζεται σήμερα η Εξεταστική Επιτροπή για «τη Διερεύνηση του Εγκλήματος των Τεμπών και Όλων των Πτυχών που Σχετίζονται με αυτό».

Στη σημερινή συνεδρίαση θα καταθέσει ο πρώην υπουργός Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής.

Ο πρώην υπουργός θα κληθεί να δώσει απαντήσεις σε μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα όπως η υλοποίηση της σύμβασης «717» για το σύστημα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης και οι μετατάξεις.

Ο πρώην υπουργός είχε τονίσει ότι για την περίοδο της Κυβέρνησης της ΝΔ, από το 2019 έως τον Σεπτέμβριο του 2023, υπήρξαν τρεις παρατάσεις και η Σύμβαση «717» ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2023.

«Δεν σκέφτηκα ούτε στιγμή να κρυφτώ πίσω από ευθύνες άλλων. Ανέλαβα την αντικειμενική πολιτική ευθύνη όχι μόνο για τη δική μου θητεία, αλλά και για τις θητείες όλων των προκατόχων μου. Πράγμα εξαιρετικά σπάνιο για τα πολιτικά ήθη της χώρας μας» είχε δηλώσει ο κ. Καραμανλής.

Πηγή: skai.gr

