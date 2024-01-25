Σκρέκας: Αναγκαία η εδραίωση μιας νέας ασφαλιστική κουλτούρας και συνείδησης

«Οι νέες απαιτήσεις της καθημερινότητας και ειδικά με τα έντονα καιρικά φαινόμενα, δημιουργούν την ανάγκη εδραίωσης μιας νέας ασφαλιστική κουλτούρας και συνείδησης».

Αυτό σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας μιλώντας στην εκδήλωση της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής για την «αποκάλυψη» του νέου ονόματός της. Το νέο όνομα είναι SYNDEA.

Συγκεκριμένα ο υπουργός ανέφερε: «Οι νέες απαιτήσεις της καθημερινότητας και ειδικά με τα έντονα καιρικά φαινόμενα, δημιουργούν την ανάγκη εδραίωσης μιας νέας ασφαλιστική κουλτούρας και συνείδησης. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο ήδη μαζί με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης προχωρούμε στον σχεδιασμό νέων μέτρων, για την ενίσχυση των συνεταιρισμών και του κλάδου της ασφάλισης. Ο στόχος μας είναι να κάνουμε ασφαλέστερη την οικονομική και κοινωνική ζωή των πολιτών».

Επιπλέον ο υπουργός σημείωσε ότι «στον αναπτυξιακό νόμο και το νέο αναπτυξιακό καθεστώς, που θα ανακοινώσουμε τους επόμενους δύο μήνες, θα πριμοδοτούμε, θα ενισχύουμε και θα προτεραιοποιούμε τις επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις».

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, σήμερα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρουσία του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή, προέδρου Δ.Σ. του ομίλου των εταιριών της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ).

Ο Δημήτρης Ζορμπάς, CEO της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής, υπογράμμισε στην ομιλία του ότι «η νέα ταυτότητα εντάσσεται στο πλαίσιο της εξέλιξής μας για καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών μας» ενώ ο πρόεδρος της εταιρείας, Αλέξανδρος Κοντός, τόνισε ότι η αλλαγή του ονόματος έγινε με σεβασμό στην ιστορία της και αποτελεί γέφυρα που τη συνδέει με τις υψηλές αξίες του συνεργατισμού. Μάλιστα, όπως ανέφερε, η μετεξέλιξη της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής συμπίπτει με μια εποχή ανάπτυξης της παραγωγής της.

