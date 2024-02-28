Ξεκίνησαν οι κόντρες Ερντογάν - Ιμάμογλου εν όψει των δημοτικών εκλογών στην Τουρκία, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

«Η εκλογή Ιμάμογλου ήταν ένα λάθος» δήλωσε ο Ερντογάν, «ο λαός απάντησε με 806.000 ψήφους. Αυτή είναι η λογική Ερντογάν για τη δημοκρατία» απάντησε ο Ιμάμογλου.

«Δεν ξέρω πώς, αλλά έγινε κάποιο λάθος, και αυτό το άτομο ανέλαβε αυτά τα καθήκοντα και η Κωνσταντινούπολη πάλι γέμισε σκουπίδια, λακούβες και λάσπη» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Αυτή είναι η αντίληψη του Ερντογάν για την δημοκρατία. Όταν κερδίζει ο ίδιος είναι η δημοκρατία και η λαϊκή βούληση, όταν κερδίσει κάποιος άλλος τότε είναι 'λάθος'» απάντησε ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Ερντογάν: «Tώρα πριν τις εκλογές της 31ης Μαρτίου δημιουργούνται βρώμικες συμμαχίες στην Κωνσταντινούπολη και στην Μερσίνη και το ξέρουμε αυτό».

Ιμάμογλου: «Εδώ ακύρωσαν τις εκλογές. Όμως όπως ο λαός αντιστάθηκε εναντίον των πραξικοπηματιών Έτσι και με διαφορά 806.000 ψήφων προστάτευσαν την δημοκρατία».

Ερντογάν: «Ξεκινήσαμε το έργο της ναυπήγησης μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου»

«Τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη προστατεύουν τους αιθέρες 34 χωρών»

Ερντογάν: «Η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας γράφουν ένα παγκόσμιο έπος. Στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών είμαστε μια απο τις 3 χώρες στον κόσμο. Σήμερα τους αιθέρες 34 χωρών τα προστατεύουν τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Αυτό το κατόρθωμα είναι δικό μας, των 85 εκατομμυρίων πολιτών. Ως λαός το πιστέψαμε και εργαστήκαμε, δεν πτοηθήκαμε και τα καταφέραμε. Αυτό είναι μόνο η αρχή. Τα επόμενα χρόνια θα κατασκευάσουμε περισσότερα, πιο σύγχρονα, πιο ανεπτυγμένα, πιο ισχυρά. Τώρα θα ναυπηγήσουμε ένα πιο μεγάλο αεροπλανοφόρο, σε σχέση με αυτό που διαθέτουμε. Αυτή τη στιγμή το Ναυτικό μας ήδη εργάζεται. Σύντομα θα ναυπηγήσουμε ανώτερης κατηγορίας αεροπλανοφορο. Εμείς όταν λέμε πως θα κάνουμε κάτι, τότε το κάνουμε..και θα το κάνουμε».

Τούρκος αναλυτής: «Η Τουρκία εκλιπαρεί να πάρει τα F-16»

«Μας απέκλεισαν από τα F-35 και τώρα μιλάμε για την πρώτη πτήση του KAAN»

Nτενίζ Ζεϊρέκ, δημοσιογράφος εφημερίδας SOZCU: Αν όλα πάνε καλά, τo KAAN θα παραδοθεί στην Τουρκική Αεροπορία περίπου το 2030-2032 Aλλά αυτό το πρώτο αεροσκάφος των δοκιμαστικών πτήσεων θα το πάνε απο πόλη σε πόλη και θα δημιουργήσουν ένα κλίμα πως το Kaan ήδη προστατεύει τους αιθέρες μας. Όμως στο παρασκήνιο κάνουν παζάρια και υποχωρούν για να πάρουν τα F-16 και για να τα εκσυγχρονίσουν.

Δίνουν 23 δισ. δολάρια για τα F-16, τα αγοράζουμε με τα δικά μας χρήματα όμως εκλιπαρούμε για να τα πάρουμε. Σας το λέω εκλιπαρούν για να τα πάρουν. Μας την έφεραν με τα F-35 καθώς μας απέκλεισαν απο το πρόγραμμα επειδή επιλέξαμε τα S-400 απο τη Ρωσία και πάνε στην άκρη και 1.5 δισ. δολάρια εκεί. Αχρηστεύτηκαν και oi S-400 και τώρα προσπαθείτε να πάρετε τις εκλογές με το Kaan».

