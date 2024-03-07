Λογαριασμός
Λοβέρδος: Εκφράζω τη αμέριστη συμπαράστασή μου στον Μητσοτάκη και τον Ζελένσκι για την επίθεση στην Οδησσό

"Είμαστε πάντα στο πλευρό της Ουκρανίας" δηλώνει ο Ανδρέας Λοβέρδος   

Ανδρέας Λοβέρδος

Την αμέριστη συμπαράστασή του στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι που κινδύνεψαν από την πυραυλική επίθεση στην Οδησσό εκφράζει ο πρόεδρος των Δημοκρατών Ανδρέας Λοβέρδος. 

"Εκφράζω τη αμέριστη συμπαράστασή μου στον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Ουκρανό Πρόεδρο που κινδύνεψαν από την πυραυλική επίθεση στην Οδησσό. Είμαστε πάντα στο πλευρό της Ουκρανίας" αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Λοβέρδος σε μήνυμά του στο X.

