Στην Νέα Δημοκρατία ο αναπληρωτής καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής Σωτήρης Σέρμπος

Η Νέα Δημοκρατία καλωσορίζει στις τάξεις της, μέσω ανακοίνωσης της, τον αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σωτήρη Σέρμπο, ο οποίος από την πλευρά του δηλώνει: «Συμπλέκοντας αξίες και ικανότητες με πολιτική δράση, αποδέχθηκα την τιμητική πρόσκληση του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και από σήμερα εντάσσομαι στους κόλπους της».

Συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία αναφέρει:

«Η Νέα Δημοκρατία υποδέχεται τον Σωτήριο Σέρμπο, αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1976. Σπούδασε Πολιτική Επιστήμη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο London School of Economics and Political Science και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο ΕΚΠΑ, με ερευνητικό πεδίο τις σχέσεις ΕΕ- Τουρκίας.

Εργάστηκε ως διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, ως επιστημονικός διευθυντής σχεδιασμού πολιτικής στο Υπουργείο Εξωτερικών και ως ειδικός σύμβουλος στα υπουργεία Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Μακεδονίας- Θράκης.

Δραστηριοποιείται στο πεδίο των διεθνών συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενώ διαθέτει εμπειρία σε ζητήματα διαπραγματεύσεων και ανάπτυξης επιτελικών οργάνων στρατηγικού σχεδιασμού.

Έχει εργαστεί στο πεδίο των σχέσεων ΗΠΑ-ΕΕ και των κρίσεων σε Ευρωζώνη και Ουκρανία, ενώ το 2018 εκπροσώπησε τον τομέα της Εκπαίδευσης στην εθνική καμπάνια προαγωγής των ελληνοαμερικανικών σχέσεων εκ μέρους των ΗΠΑ.

Ο κ. Σέρμπος αποφάσισε να συστρατευτεί στην προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη, για μια Ελλάδα σύγχρονη και ευρωπαϊκή, ισχυρή οικονομικά, κοινωνικά, γεωπολιτικά, που έχει αναβαθμιστεί την τελευταία πενταετία στο διεθνές στερέωμα και συνδιαμορφώνει τις διεθνείς εξελίξεις.

Τον καλωσορίζουμε».

Από την πλευρά του, ο κ. Σέρμπος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Στις εθνικές εκλογές του Νοεμβρίου του 1989 -της ιστορικής πτώσης του τείχους του Βερολίνου- στην αφίσα της ΝΔ του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη υπήρχε η φράση, "ο κόσμος αλλάζει. Εμείς;".

Μετά από 35 χρόνια, ο κόσμος αλλάζει ξανά. Σκληρός και ασταθής όσο ποτέ άλλοτε από την πτώση του Τείχους. Εμείς; Αλλάξαμε και εμείς. Τα τελευταία χρόνια η Ελληνική Δημοκρατία πέτυχε την αλλαγή παραδείγματος. Επιστρέφοντας σε μια πορεία ουσιαστικής και μετρήσιμης ανάκτησης. Τόσο της χαμένης αξιοπρέπειας της κοινωνίας όσο και της τρωθείσας αξιοπιστίας της χώρας.

Το πιστώνεται η κυβέρνηση. Με πρώτο τον πρωθυπουργό και αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη. Από την οικονομία έως την εθνική ασφάλεια. Με αποφάσεις που υπηρέτησαν το σκληρό εθνικό συμφέρον και σφυρηλατούν ανθεκτικότητα. Από τη Θράκη ως την Κρήτη. Αναβαθμίζοντας τη θέση και το ρόλο της πατρίδας στην ευρωατλαντική κοινότητα αξιών και συμφερόντων. Μ' έναν υγιή και εξωστρεφή πατριωτισμό με φιλελεύθερο πρόσημο. Αταλάντευτα αξιόπιστο ώστε να είναι σε θέση να διαπραγματεύεται και να διεκδικεί.

Η Ελλάδα της ενεργητικής ευθύνης επέστρεψε. Όχι μόνο για να λαμβάνει αλλά πλέον και για να συνεισφέρει. Ενισχύοντας το εθνικό αποτύπωμα ώστε να κεφαλαιοποιήσει τα οφέλη. Σε μια σειρά κριτικού χαρακτήρα τομεακών πολιτικών.

Κρινόμαστε από τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το παρόν για να διαμορφώσουμε το μέλλον. Χτίζοντας την άμυνα και όχι γκρεμίζοντας την ελπίδα. Οδηγώντας, τόσο τον τόπο μας όσο και τους εταίρους μας, στα όρια του εφικτού. Συμπλέκοντας αξίες και ικανότητες με πολιτική δράση, αποδέχθηκα την τιμητική πρόσκληση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και από σήμερα εντάσσομαι στους κόλπους της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

