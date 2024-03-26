Τη διαγραφή του πρώην βουλευτή της ΝΔ Μιχαήλ Ταμήλου αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία μετά τις εξοργιστικές δηλώσεις του για τα Τέμπη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΝΔ

"Με απόφαση της Γραμματέως της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Μαρίας Συρεγγέλα, διαγράφεται από μέλος της Νέας Δημοκρατίας ο Μιχαήλ Ταμήλος. Οι δηλώσεις του δεν συνάδουν με τις αρχές και τις αξίες μας και δεν έχουν καμία θέση στο κόμμα μας".

Μιλώντας σε τοπικό ραδιόφωνο (Ράδιο Ζυγός), ο πρώην βουλευτής, με αφορμή την ένταση που προκλήθηκε στην παρέλαση των Τρικάλων για τους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου, όπου η οικογένεια Πλακιά -που έχασε τα τρία της κορίτσια στο δυστύχημα των Τεμπών- αντέδρασε και κατήγγειλε έλλειψη σεβασμού από τους ενστόλους, έκανε σύγκριση του πένθους και του πόνου που βιώνουν οι συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη, παραθέτοντας στοιχεία για το πόσοι Τρικαλινοί πέθαναν τη χρονιά που πέρασε.

Απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο, ο Μιχάλης Ταμήλος ανέφερε χαρακτηριστικά: “Με αφορμή το γεγονός, ξέρεις πόσοι Τρικαλινοί πέθαναν το 2023; 1977 Τρικαλινοί απεβίωσαν εντός του 2023. Μεταξύ των οποίων ήταν και τα τρία παιδιά. Δεν θα πάρουν μαντίλια να κλαίνε όλα τα Τρίκαλα επειδή 1977 Τρικαλινοί πέθαναν…Η ζωή συνεχίζεται. Ο καθένας έχει τα προβλήματά του. Ψάχνει να βρει δουλειά.

Ο άλλος, του σκοτώνουν το παιδί τη γυναίκα κτλ, θα πάει ο ίδιος στις αρμόδιες υπηρεσίες, στα δικαστήρια εκεί που πρέπει. Δεν μπορεί να επιβάλλεις στην κοινωνία να υποφέρει για σένα.

Υπάρχει ζωή για τους άλλους… όλα τα Τρίκαλα ασχολούνται με το θέμα αυτό;”.

Ο κ. Ταμήλος ωστόσο δεν περιορίστηκε σε αυτές τις δηλώσεις. Αναφερόμενος στην πρόταση μομφής που κατατέθηκε για τα Τέμπη, χαρακτήρισε τη διαδικασία ως θέατρο εντυπώσεων λέγοντας: "θα τελειώσει κι αυτό και η ζωή συνεχίζεται… σιγά τώρα την πρόταση μομφής".

ΣΥΡΙΖΑ: Ζήτησε από τη ΝΔ τη διαγραφή Ταμήλου

Για “επιεικώς απαράδεκτες δηλώσεις” που προσβάλλουν βάναυσα τα θύματα του εγκλήματος των Τεμπών και τους συγγενείς τους έκανε λόγο σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από τη ΝΔ να προχωρήσει στη διαγραφή του πρώην βουλευτή.

“Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία καλεί τη Νέα Δημοκρατία να πάρει θέση για τις επιεικώς απαράδεκτες δηλώσεις του πρώην βουλευτή και στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Μιχάλη Ταμήλου, ο οποίος πρόσβαλε βάναυσα τα θύματα του εγκλήματος των Τεμπών και τους συγγενείς τους που έναν χρόνο μετά παλεύουν για να δικαιωθούν. Ένα συγγνώμη δεν θα είναι αρκετό αυτή τη φορά. Η διαγραφή του κ. Ταμήλου είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει η πολλαπλώς εκτεθειμένη Νέα Δημοκρατία”, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

