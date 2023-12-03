«Μία πολύ σημαντική πολιτική και κοινωνική μεταρρύθμιση η επιστολική ψήφος. Είναι ένα μεγάλο βήμα το οποίο ολοκληρώνει την καθολικότητα της ψήφου. Με αυτό το βήμα κατοχυρώνουμε την καθολικότητα της ψήφου για όσους έχουν αντικειμενική αδυναμία να ψηφίσουν στο εκλογικό κέντρο», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Με αφορμή την επικείμενη επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Αθήνα, ο κ. Σκέρτσος τόνισε: «Έχουμε αλλάξει σελίδα με την Τουρκία. Εδώ και 10 μήνες έχει υπάρξει μία σημαντική αποκλιμάκωση στην ένταση την οποία είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Ο στόχος μας είναι να χτίσουμε μία νέα εμπιστοσύνη, όσο γίνεται, με την τουρκική πλευρά, για να μπορούμε να έχουμε ηρεμία στα σύνορα. Αυτή η πολιτική έχει φέρει αποτελέσματα, έχει οδηγήσει σε πολύ χαμηλότερες μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές. Και θα επιμείνουμε σε αυτή την πολιτική. Και αν αυτό οδηγήσει σε μία επίλυση των διμερών ζητημάτων, σε βάθος χρόνου, ακόμα καλύτερα. Δουλεύουμε για μία ισχυρή Ελλάδα, η οποία διεκδικεί και έχει κατοχυρώσει τον σεβασμό των εταίρων της».

Αναφορικά με την αύξηση στα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων, ο υπουργός Επικρατείας υπογράμμισε ότι «θέλουμε να ενισχύσουμε, να ενδυναμώσουμε τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν θέση ευθύνης, οι οποίοι λαμβάνουν αποφάσεις, να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, έχοντας μία οικονομική επιβράβευση όταν την κάνουν καλά. Τα επιδόματα ευθύνης και τα μπόνους παραγωγικότητας αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι για την αναβάθμιση, τη βελτίωση του δημοσίου τομέα».

Παράλληλα, ο κ. Σκέρτσος χαρακτήρισε «μεγάλη πρόκληση» την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και - όπως είπε- «πρέπει να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια και το κάνουμε με κάθε τρόπο».

Για την ακρίβεια, ο υπουργός Επικρατείας δήλωσε ότι «για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια, το ελληνική νοικοκυριό, τους εργαζόμενους, πρέπει να πηγαίνει καλά η οικονομία. Οι παροχές που έρχονται είναι αποτέλεσμα μιας ολοένα και πιο ισχυρής οικονομίας», ενώ για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον επενδυτικό οίκο Fitch σχολίασε: «Επισφραγίζεται οριστικά η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας μετά από 14 χρόνια. Μόνο μέσα από την πρόσθετη ανάπτυξη μπορούν να αυξηθούν τα εισοδήματα και οι συντάξεις. Η Ελλάδα γίνεται πλέον αξιόπιστη».

«Για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια η ανεργία έπεσε κάτω από το 10%. Αυτό που λέμε ότι πρέπει να συγκλίνουμε εισοδηματικά με την υπόλοιπη Ευρώπη, σιγά - σιγά συμβαίνει. Και με όρους πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος βρισκόμαστε στη 12η θέση της Ε.Ε.», τόνισε ο υπουργός Επικρατείας.

«Έχουμε λάβει μία ισχυρή εντολή να αλλάξουμε τη χώρα. Αυτό πρέπει να το κάνουμε με μετριοπάθεια, με αποτελεσματικότητα, με απόλυτο σεβασμό στην ψήφο και την επιλογή των πολιτών. Η Ελλάδα πρέπει να κλείσει πολλές εκρεμμότητες του παρελθόντος και να γίνει Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα», κατέληξε ο κ. Σκέρτσος.

