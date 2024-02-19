Λογαριασμός
Κοινή επιστολή στήριξης Μητσοτάκη και Τουσκ στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για πρόεδρο της Κομισιόν

Την επιστολή στήριξης συνυπογράφουν οι δύο πιο ισχυροί ηγέτες του ΕΛΚ

Μητσοτακης Τουσκ

Κοινή επιστολή στήριξης της εκ νέου υποψηφιότητας της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τη θέση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογράφουν εκ μέρους του ΕΛΚ ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας και Πρόεδρος της Platforma Obywatelska, Ντόναλντ Τούσκ. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), για να είναι κάποιος υποψήφιος θα πρέπει να προταθεί από το κόμμα του . Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προτάθηκε σήμερα Δευτέρα (19/2) από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας - CDU) και από άλλα δύο κόμματα - μέλη του ΕΛΚ.

Σε αυτό το πλαίσιο, την επιστολή στήριξης συνυπογράφουν οι δύο πιο ισχυροί ηγέτες του ΕΛΚ, δηλαδή ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας και Πρόεδρος της Platforma Obywatelska, Ντόναλντ Τουσκ.

Αυτοί θα χειριστούν τη στήριξη της υποψηφιότητας της κυρίας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από την αρχή (μετά τη σημερινή ανακοίνωση) μέχρι το τέλος δηλαδή όταν στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον προσεχή Ιούνιο, μετά τις ευρωεκλογές, οι ηγέτες της Ε.Ε. θα αποφασίσουν για την πλήρωση των θέσεων των επικεφαλής των κοινοτικών θεσμών και κυρίως για αυτή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

