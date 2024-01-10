ΚΚΕ: Η κυβέρνηση να προχωρήσει σε ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας

«Η προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας να καθησυχάσει τον λαό για την αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία και την έξαρση των περιστατικών COVID, γρίπης και ιογενών λοιμώξεων είναι επικίνδυνη. Η υποστελέχωση και η χρόνια εξουθένωση των υγειονομικών οδηγεί σε συνθήκες ασφυξίας τις δημόσιες δομές υγείας με ορατό τον κίνδυνο να μετατραπεί το δημόσιο σύστημα υγείας για ακόμα μια φορά σε "μιας νόσου"» αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του για τις ανακοινώσεις του υπουργείου Υγείας και τονίζει καταλήγοντας:

«Η κυβέρνηση της ΝΔ να αφήσει τις συστάσεις και τον εφησυχασμό και να προχωρήσει τώρα σε ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας με μόνιμο προσωπικό και κρατικούς πόρους. Όσον αφορά στο εμβολιαστικό πρόγραμμα να προχωρήσει σε ολοκληρωμένα μέτρα κινητοποίησης και ενημέρωσης του πληθυσμού με εξατομικευμένη προσέγγιση ανάλογα με το ιατρικό ιστορικό του καθένα, όπως απαιτεί το ΚΚΕ εδώ και τρία χρόνια».

