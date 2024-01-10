Σύσκεψη στελεχών της Νέας Αριστεράς την Παρασκευή και το Σάββατο

Σύσκεψη Στελεχών από όλη την Ελλάδα θα πραγματοποιήσει η Νέα Αριστερά την Παρασκευή 12/1 και το Σάββατο 13/1, σύμφωνα με πηγές της ΚΟ. Όπως σημειώνουν, στόχος είναι να οριστεί ο οδικός χάρτης στη διαδικασία τής συγκρότησης έως την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη στο τέλος Φεβρουαρίου.

Η διαδικασία θα γίνει στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων (Εχελίδων και Πειραιώς 144).

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Παρασκευή στις 18.30 με ομιλία του προέδρου της Κ.Ο. Αλέξη Χαρίτση. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση της πρότασης για τον οδικού χάρτη από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς Νάσο Ηλιόπουλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

