Για τις παθογένειες του ελληνικού σιδηρόδρομου που κλήθηκε να αντιμετωπίσει κατά την περίοδο της θητείας του στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (2013 – 2015) μίλησε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

«Δεν ήταν μόνο το προσωπικό, ήταν πολύ κακή η κατάσταση του δικτύου, υπήρχε θέμα συντήρησης», υποστήριξε μεταξύ άλλων ο νυν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, τονίζοντας πως «ο ΟΣΕ δεν είχε ούτε το προσωπικό, ούτε την χρηματοδότηση» προκειμένου να πραγματοποιήσει τη συντήρηση του δικτύου.

«Το δίκτυο ουσιαστικά ήταν κατεστραμμένο», ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης, προσθέτοντας πως τα συστήματα σηματοδότησης που τοποθετήθηκαν τμηματικά έγιναν «αντικείμενο δολιοφθορών και κλοπών».

Ερωτηθείς από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης για τα αίτια του δυστυχήματος στα Τέμπη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είπε πως δεν είναι σε θέση να γνωρίζει, τονίζοντας πως δεν μπορεί να καταθέσει «έστω και άποψη για θέματα τα οποία ερευνά αυτή τη στιγμή η Δικαιοσύνη». «Και με πλήρη συστήματα έχουν συμβεί ατυχήματα, είναι πολυπαραγοντικό το θέμα», πρόσθεσε μεταξύ άλλων ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, μιλώντας για το σύστημα τηλεδιοίκησης.

Μαρκόπουλος για «γουρλίδικη» επιτροπή: «Ζητώ συγγνώμη»

Η σημερινή συνεδρίαση ξεκίνησε με τον λόγο να παίρνει ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής, Δημήτρης Μαρκόπουλος, χαρακτηρίζοντας «άστοχη» τη χθεσινή του δήλωση περί «γουρλίδικης» επιτροπής, λόγω της υπουργοποίησης των βουλευτών της ΝΔ Ανδρέα Νικολακόπουλου και Ιωάννας Λυτρίβη, που μέχρι πρότινος αποτελούσαν μέλη της. «Ζητώ συγνώμη, χωρίς άλλα λόγια, χωρίς δικαιολογίες», τόνισε μεταξύ άλλων ο γαλάζιος βουλευτής, με τον ίδιο να παραδέχεται το λάθος του και με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χθες το βράδυ.

Η αναφορά του Δημήτρη Μαρκόπουλου προκάλεσε την σφοδρή αντίδραση της αντιπολίτευσης, με τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, να μιλά για «ύβρη», καταγγέλλοντας εργαλειοποίηση της εξεταστικής, καθώς όπως υποστήριξε, συνδέθηκε η ιδιότητα του μέλους της επιτροπής με την υπουργοποίηση. Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, ζήτησε την απομάκρυνση του Δημήτρη Μαρκόπουλου από την επιτροπή.

