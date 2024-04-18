Κικίλιας: Μπαίνουμε στα δάση για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, με τον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε δασικές εκτάσεις της Αττικής. Πρόκειται για αντιπυρικές ζώνες στην Πάρνηθα, στο Διόνυσο, στην Πεντέλη, στον Υμηττό, περιοχές που έχει υποδείξει η πυροσβεστική ως πιο ευαίσθητες εντός της Αττικής.

Με το μνημόνιο συνεργασίας, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επιδιώκει να βελτιώσει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της φετινής αντιπυρικής περιόδου στοχεύοντας στην ενίσχυση της πρόληψης.

«Μετά από 50 χρόνια προσπαθειών τελικά ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, οι ειδικοί επιστήμονες, οι δασολόγοι, η Πολιτική Προστασία, η πυροσβεστική, μπαίνουμε στα δάση να κάνουμε αντιπυρικές ζώνες. Το χρειαζόμαστε. Είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για την προστασία και των υψηλών δικτύων, των δικτύων της ΔΕΗ, αλλά και για να μπορούν να περνάνε τα πυροσβεστικά μας και να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές. Είναι κάτι το οποίο τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος μου ζήτησαν ξανά και ξανά τους τελευταίους μήνες σε ό,τι έχει να κάνει με την προσπάθεια υποστήριξης των πυροσβεστών μας, υποστήριξης των δασοκομάντος μας, υποστήριξης των δασεργατών και των δασαρχών και όλων των ανθρώπων, αυτών που μπαίνουν κι επιχειρούν μέσα στο δάσος, να δώσουν τη δυνατότητα στους επαγγελματίες, στους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν και σε αυτούς οι οποίοι κινούνται ή έχουν υλικό μες στο δάσος, να μας βοηθήσουν έτσι ώστε να μπορέσουμε να το προασπίσουμε», δήλωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

Ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι πλέον θα μπορούν οι επαγγελματίες πιο εύκολα να έχουν πρόσβαση στα δίκτυα τους, ενδεχομένως να τα συντηρούν και να τα επιβλέπουν, όπως επίσης θα δίνεται η δυνατότητα στα πυροσβεστικά οχήματα να εισχωρήσουν πιο εύκολα και πιο γρήγορα στο πεδίο, καθώς επίσης και να μπορέσουν ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν αυτές τις ζώνες και για ζώνες πυροπροστασίας και για ζώνες αντιμετώπισης ενδεχόμενων πυρκαγιών.

«Εύχομαι να μην χρειαστεί για την Αττική, αλλά θα είμαστε όλοι εκεί, θα είμαστε όλοι οργανωμένοι θα το κάνουμε με σύστημα, θα το κάνουμε πιο επαγγελματικά από ποτέ και θα το κάνουμε όπως πάντα με αυταπάρνηση», σημείωσε.

Όπως είπε, επρόκειτο για ένα ταμπού εδώ και πολλά χρόνια, ότι «τα δάση πρέπει να είναι ανέπαφα και να μην μπορεί κανείς να περάσει, να μπει ή να λειτουργήσει μέσα σε αυτά», κάτι το οποίο όπως τόνισε, δημιούργησε καύσιμη ύλη δεκαετιών, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα.

«Αυτή μας η πρωτοβουλία έγινε νόμος του κράτους στο τέλος του 2023 και έρχεται τώρα να επισφραγιστεί με αυτό το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου, της Πολιτικής Προστασίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ, που δεν περίμεναν αλλά έχουν ήδη ενεργήσει», σημείωσε ο κ. Κικίλιας.

«Δεν αυταπατόμαστε, ξέρουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μία πολύ δύσκολη αντιπυρική περίοδο. Πράγματι ήταν μία χρονιά άνυδρη με πολύ πολύ μεγάλες προκλήσεις», υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας και προσέθεσε ότι το Πυροσβεστικό Σώμα θα συνεχίσει να δίνει τις μάχες του και να καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια με επαγγελματικό και οργάνωση.

«Σήμερα είναι η ζωντανή απόδειξη ότι μπορούμε να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές, το φυσικό κάλλος τις περιουσίες των ανθρώπων. Η υπόσχεση είναι μία. Να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό να δώσουμε μεγάλες μάχες. Το καλοκαίρι θα έχουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Παρακαλώ θερμά όλους τους συμπολίτες μας να συνεισφέρουν και να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια. Είναι μια εθνική μάχη, μια πατριωτική μάχη, μας αφορά όλους και έχει να κάνει με την προστασία μας των οικογενειών μας, των ανθρώπων μας, της γειτονιάς μας ή του νησιού μας, της περιοχής που ζούμε και μένουν. Να πάρετε τηλέφωνο στο 199 ή στο 112 αν δείτε κάτι. Να ξεχορταριάσετε τα οικόπεδα σας και να προστατεύσετε οι ίδιοι τις περιουσίες σας. Να μιλήσετε με τους εθελοντές μας και τους επαγγελματίες πυροσβέστες, να τους βοηθήσετε ή να τους οδηγήσετε σε ένα σημείο που έχει πρόβλημα. Να δείξουμε όλοι υπευθυνότητα, να δείξουμε ότι πραγματικά αγαπάμε τη χώρα μας», κατέληξε ο κ. Κικίλιας.

«Από το καλοκαίρι του 2021 ο ΑΔΜΗΕ είχε αναδείξει την ανάγκη της σημερινής πρωτοβουλίας. Χάρη στον νόμο που ψηφίστηκε από το υπουργείο Κλιματικής κρίσης και Πολιτικής Προστασίας το 2023, ήδη ξεκινάμε στην Αττική, φέτος, στην αντιπυρική περίοδο, τις νέες αντιπυρικές ζώνες και από του χρόνου θα επεκταθούμε και τελικά θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα», σημείωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ΑΔΜΗΕ, Μανούσος Μανουσάκης ενώ προσέθεσε ότι η νομοθετική ρύθμιση του 2023 επισφραγίζεται σήμερα με το μνημόνιο συνεργασίας.

Όπως είπε, ο ΑΔΜΗΕ θα πραγματοποιήσει εργασίες αντιπυρικής προστασίας γύρω από τις γραμμές μεταφοράς υψηλής και υπερυψηλής τάσης, καλύπτοντας κατ αρχήν 9 χιλιόμετρα σε 4 περιοχές που του έχει υποδείξει η πυροσβεστική ως πιο ευαίσθητες εντός Αττικής, στον Υμηττό, στο Διόνυσο, στην Πεντέλη και στην Πάρνηθα.

«Οι εργασίες αυτές έχουν ήδη ξεκινήσει. Θα ολοκληρωθούν εντός Ιουνίου. Κάνουμε ό τι μπορούμε για να ολοκληρωθούν ακόμη νωρίτερα. Σήμερα που μιλάμε, τα συνεργεία στα οποία έχει αναθέσει τις εργασίες ο ΑΔΜΗΕ, βρέθηκαν στην Ιπποκράτειο Πολιτεία που όλοι γνωρίζουμε τι κίνδυνοι υπάρχουν εκεί», επισήμανε ο κ. Μανουσάκης και τόνισε ότι η συχνότητα και η ένταση των πυρκαγιών που εκδηλώνονται ως απόρροια της κλιματικής κρίσης οδηγούν στην ανάγκη λήψης επιπλέον μέτρων και ιδιαίτερα φέτος που ο κίνδυνος είναι ακόμη πιο έντονος λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας που παρατηρείται. «Το σημερινό λοιπόν μνημόνιο συνεργασίας, είναι ένα μέτρο από αυτά και αποσκοπεί, στη διασφάλιση και ενίσχυση της ανθεκτικότητας και του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και του περιβάλλοντος της χώρας μας. Η εκδήλωση πυρκαγιάς κάτω από γραμμές μεταφοράς υψηλής και υπερυψηλής τάσης, λόγω της αλλαγής των συνθηκών υγρασίας, θέτουν αυτόματα εκτός λειτουργίας γραμμές μεταφοράς, κάτι που ενέχει διακοπές και δημιουργεί κίνδυνο συνολικού μπλακάουτ με ό,τι αυτό συνεπάγεται», σημείωσε ο κ. Μανουσάκης.

«Συνεπώς τα έργα αυτά προστατεύουν ενεργά και το σύστημα μεταφοράς», υπογράμμισε αφού ευχαρίστησε τον κ. Κικίλια, ο οποίος, όπως ανέφερε, «κατανόησε το ζήτημα από την αρχή που ανέλαβε, το οποίο είχε τεθεί από το 2021 στα δασαρχεία και επιβλήθηκε επιτέλους το αυτονόητο, να μπορούμε να έχουμε αυτές τις ζώνες, τις αντιπυρικές κάτω από τις γραμμές μεταφοράς».

«Οι εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις που βιώσαμε όλοι μας μες στο 2023, πρώτα με τις μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού και στη συνέχεια με τον Ντανιέλ, δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό για τη συνέχεια. Αντίθετα, μας δείχνουν ότι χρειάζεται να προσαρμοστούμε άμεσα όλοι μας στην κλιματική κρίση και αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε με όλες μας τις δυνάμεις», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, Αναστάσιος Μάνος, αναφέρθηκε στην συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα τονίζοντας ότι «μαζί ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ και οι πυροσβέστες βρισκόμαστε στη γραμμή του πυρός του χιονιού και του νερού συνεχώς, με διαφορετικές ίσως στολές, απλά εσείς μπορείτε να φοράτε κόκκινες στολές και εμείς να φοράμε μπλε στολές, αλλά εκεί στη γραμμή είμαστε μαζί».

Στη συνέχεια ο κ. Μάνος περιέγραψε τα έντονα φαινόμενα που κλήθηκαν να συνεργαστούν με την πυροσβεστική, όπως οι κακοκαιρίες Μήδεια και Ελπίδα, οι φωτιές του 2023 αλλά και η κακοκαιρία Ντάνιελ και επισήμανε: « Η προετοιμασία είναι το παν για όλους μας».

Όπως υπογράμμισε, «η κάθε κρίση είναι μια ευκαιρία για βελτίωση».

«Μόνο έτσι την αντιμετωπίζουμε. Κάνουμε την ανάλυση, κάνουμε τις προτάσεις μας. Τι μπορούμε να βελτιώσουμε σαν οργανισμός και πώς θα το κάνουμε καλύτερα την επόμενη φορά; Ξεκινώντας με τον Ντάνιελ, είδαμε το θέμα της διαχείρισης του πρασίνου. Και τον Σεπτέμβρη μαζί με τον κύριο Κικίλια, τον υπουργό, βρεθήκαμε εν μέσω Ντάνιελ να κάνουμε την πρώτη συνάντηση, στην οποία συζητούσαμε τι αλλαγές μπορούμε να κάνουμε. Η πολιτική λένε, είναι η τέχνη του εφικτού και ο υπουργός το μετέτρεψε σε πράξη με αυτή τη νομοθεσία του 2023. Με πνεύμα συνεργασίας, σεβασμού, εκτίμησης, βοήθειας και αλληλουποστήριξης μπορούμε να τα καταφέρουμε», σημείωσε.

Τέλος ο κ. Μάνος επισήμανε ότι το πεδίο είναι ευρύτατο και μόνο αν δουλέψουν όλοι μαζί συνεργατικά σαν ομάδες θα μπορέσουν να τα καταφέρουν. «Ήδη στην Αττική μας δόθηκαν 32 περιοχές, να κάνουμε ζώνες και τις υλοποιούμε στην ώρα μας. Αν έχουμε κι άλλες, σαφώς και έχουμε πεδίο δόξης λαμπρό μπροστά μας να δουλέψουμε μαζί για να τα καταφέρουμε, τόσο στο πεδίο όσο και στο επιτελείο, γιατί ο κίνδυνος που υπάρχει εκεί έξω της κλιματικής αλλαγής, είναι ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση και μόνο με πολλή προσπάθεια και πολλή άσκηση θα γίνει», κατέληξε.

Τέλος, ο τμηματάρχης Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Δασικών και Αγροτοδασικών Πυρκαγιών, πυραγός, Βασίλης Καραμανλής αναφέρθηκε στην ανάγκη για στενή συνεργασία μεταξύ των φορέων και των υπηρεσιών της χώρας που εμπλέκονται στη δασοπυρόσβεση, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι δασικές πυρκαγιές.

Επιπλέον ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι μέτρα όπως η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και ο καθαρισμός της βλάστησης εντός ή εκτός δασών και δασικών εκτάσεων, συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών, καθώς επίσης και στην ενίσχυση της προστασίας των οικιστικών περιοχών και των φυσικών οικοσυστημάτων, μειώνοντας ταυτόχρονα τις συνέπειες σε περίπτωση εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, ιδίως δε σε περιοχές που θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνες για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. «Η διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών είναι ένα κρίσιμο προληπτικό μέτρο και περιορίζει την εκδήλωση και την εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.