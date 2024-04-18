Να αντιδράσει η κυβέρνηση στην «επαναφορά των γκρίζων ζωνών από την Τουρκία», ζητά με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Συγκεκριμένα ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει: "Η Τουρκία επανέρχεται στην κλιμάκωση μέσω της επικίνδυνης και ανυπόστατης θεωρίας των ‘γκρίζων ζωνών' - η οποία παραβιάζει κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο και το δίκαιο της ΕΕ σχετικά με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό-, μέσω των σημερινών δηλώσεων του τουρκικού υπουργείου 'Αμυνας για τα θαλάσσια πάρκα που εξήγγειλε η κυβέρνηση σε Αιγαίο και Ιόνιο Πέλαγος.

Υπογραμμίζουμε, για μια ακόμη φορά, ότι η υποβάθμιση των τουρκικών προκλήσεων και η επανάπαυση στο ‘θετικό κλίμα' της Διακήρυξης των Αθηνών από την Κυβέρνηση, είναι επικίνδυνη για τα συμφέροντα της χώρας".

Κλείνοντας καλεί την κυβέρνηση "να προβεί στις δέουσες διπλωματικές ενέργειες για την προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας" και προσθέτει: "Παράλληλα, την καλούμε να παρουσιάσει μια συγκροτημένη εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση του αναθεωρητικού τουρκικού αφηγήματος της ‘Γαλάζιας Πατρίδας' και την δέσμευση της Τουρκίας σε διάλογο με την Ελλάδα στη βάση του διεθνούς δικαίου".

Πηγή: skai.gr

