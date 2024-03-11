Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ορίζεται Διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Πέτρος Τζανετάκος.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΝΔ, ο κ. Πέτρος Τζανετάκος είναι κοινωνικός επιστήμονας με σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και σε ζητήματα που σχετίζονται με το Κοινοβουλευτικό και το Νομοθετικό έργο.

Ο κ. Τζανετάκος είναι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ενώ κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου.Είναι επίσης απόφοιτος της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Τμήματος ΦΙλοσοφίας του Παν/μίου Πατρών. Έχει διατελέσει στο παρελθόν επιστημονικός συνεργάτης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πηγή: skai.gr

