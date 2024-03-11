ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Να πάει το θέμα των Τεμπών απευθείας στη Δικαιοσύνη

Την ανάγκη ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης των Τεμπών τονίζουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, απορρίπτοντας την πρόταση σύστασης προανακριτικής. Ειδικότερα, ενόψει της συζήτησης για τα πορίσματα, σημειώνουν ότι η θέση του κόμματος είναι να πάει το θέμα στη «Δικαιοσύνη» με την «άρση της ασυλίας» του τότε υπουργού Κώστα Αχ. Καραμανλή για «αδικήματα δια παραλείψεως», καθώς, όπως υποστηρίζουν σε αυτή την περίπτωση «δεν ισχύει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών».

Σχολιάζουν, επίσης ότι «το πόρισμα της κυβερνητικής πλειοψηφίας δεν εντόπισε πολιτικές ευθύνες, μόνο ανθρώπινα λάθη» ενώ αναφέρουν ότι «έγινε προσπάθεια κοινού πορίσματος με τα κόμματα της αντιπολίτευσης», η οποία όμως δεν τελεσφόρησε».

Όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία, οι ίδιες πηγές επισήμαναν ότι το 2023 έκλεισε με ανάπτυξη 2% σημειώνοντας «επιβράδυνση», η οποία εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και το 2024. Υπογράμμισαν, επίσης, το χαμηλό ποσοστό επενδύσεων, αλλά και τα στοιχεία που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη ακριβότερη χώρα στην Ευρώπη και στην πρώτη δεκάδα παγκοσμίως όσον αφορά τον πληθωρισμό τροφίμων αλλά και σε «χειρότερη θέση ακόμα και από την Ουκρανία».

Σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει με την επιχειρηματική δραστηριότητα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, οι πηγές του κόμματος ξεκαθάρισαν ότι θα προχωρήσει η προβλεπόμενη διαδικασία, με την κατάθεση από τον Στέφανο Κασσελάκη της αρχικής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης στο πλαίσιο του νόμου για το πόθεν έσχες.

Όσον αφορά το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 η εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ για το φορολογικό με ομιλία του Στέφανου Κασσελάκη και την Πέμπτη το απόγευμα η παρουσίαση του ευρωπαϊκού προγράμματος και η ευρωπαϊκή διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα, με τις πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, η διορία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων για τις ευρωεκλογές θα τεθεί στις 17 Μαρτίου, ενώ οι προκριματικές θα έχουν γίνει μέχρι τα μέσα Απριλίου, και θα πραγματοποιηθούν ανά εκλογική περιφέρεια.

Επίσης, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ το πρωί της Τετάρτης ενόψει της παρουσίασης του πρόεδρου στο στρατό την Παρασκευή.

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, προανήγγειλαν, τέλος, τέσσερα περιφερειακά συνέδρια που θα πραγματοποιηθούν τον Απρίλιο και το Μάιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

