Χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση των αποζημιώσεων για τις ζημιές του 2023 έφυγε από το Μέγαρο Μαξίμου και τη συνάντηση τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη η 15μελής επιτροπή των Θεσσαλών αγροτών, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας.

Οι αγρότες ζήτησαν να μην υπάρξει αλλαγή της χρήσης γης στη Θεσσαλία, και εξέφρασαν την ανάγκη να γίνουν όλα τα απαραίτητα έργα για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Ο κ. Μαρούδας δήλωσε ότι δεν υπήρξε ουσιαστική ενημέρωση για το master plan της ολλανδικής εταιρείας υποστηρίζοντας ότι «φαίνεται να υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα».

Σε ό,τι έχει να κάνει με την καταβολή των άμεσων ενισχύσεων σημείωσε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαν, θα έχουν καταβληθεί μέχρι και τα τέλη Ιουνίου. «Χρειαζόμαστε άμεση ρευστότητα μιας και ξεκινάει η νέα καλλιεργητική περίοδος» είπε μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρξε ενημέρωση ότι θα υπάρξει αποζημίωση για τις δενδρώδεις καλλιέργειες που καταστράφηκαν.

Επισήμανε ότι πρέπει να ρυθμιστεί το ρεύμα της ΔΕΗ, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο προχωρά σε διακοπές ρεύματος σε παραγωγούς, παρόλο που έχει κατατεθεί σχετική ρύθμιση στη Βουλή.

Τέλος, όπως ανέφερε ο κ. Μαρούδας μιλώντας για τον Έβρο, υπάρχουν καθυστερήσεις για την αποκατάσταση των ζημιών.

"Μητσοτάκης σε αγρότες: Πολλά από τα αιτήματα είναι δίκαια"

Όπως επισήμανε νωρίτερα ο πρωθυπουργός «ως επί το πλείστον συμφωνούμε ότι πολλά από τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια και έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια στο βαθμό που είναι αυτό εφικτό να μπορέσουμε να τα ικανοποιήσουμε. Έχουμε ακόμα πολύ δουλειά μπροστά μας».

«Λαμβάνουμε υπόψη και τις απόψεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων σχετικά με την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο του 2025» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός και υποστήριξε ότι «αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η επιστροφή να είναι όσο το δυνατόν πιο δίκαιη και αποτελεσματική» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Νέα συνάντηση την Παρασκευή

Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος Ευθύμιου Φωτεινού οι εκπρόσωποι των θεσμικών φορέων του αγροτικού κλάδου της Θεσσαλίας θα συναντηθούν εκ νέου με τον πρωθυπουργό την Παρασκευή 15 Μαρτίου.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί, όπως υποστήριξε ο κ. Φωτεινός, στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ η ακριβής ώρα συνάντησης θα γνωστοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

