Κεραμέως στον ΣΚΑΪ 100,3: Η επιστολική ψήφος στοχεύει στην αύξηση της συμμέτοχης στις εκλογές

Μέτρο που βαθαίνει και διευρύνει την δημοκρατία χαρακτήρισε σήμερα, Δευτέρα μέσω του ραδιόφωνου του ΣΚΑΪ 100,3 την επιστολική ψήφο η Υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως.

Τόνισε ότι στοχεύει στην αύξηση της συμμέτοχης και τη μείωση της αποχής ενώ πολλές χώρες στην Ευρώπη εφαρμόζουν την επιστολική ψήφο.

Ανέφερε ότι οι Έλληνες στην επικράτεια έχουν την επιλογή να ψηφίσουν είτε με φυσικό τρόπο στα εκλογικά κέντρα είτε δηλώνοντας 40 ημέρες πριν ότι θέλουν να ψηφίσουν μέσω της επιστολικής ψήφου.

Δήλωσε επίσης, ότι το επόμενο διάστημα θα δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις ενώ ετοιμάζεται ειδική πλατφόρμα που θα μπαίνει ο πολίτης με τους κωδικούς taxis ενώ θα έρχεται και μήνυμα επαλήθευσης.



Όπως είπε στο εξωτερικό δεν θα στηθούν εκλογικά τμήματα.

Η κυρία Κεραμέως εξήγησε ότι ο εκλογικός φάκελος θα περιέχει τον φάκελο επιστροφής της επιστολικής ψήφου, τον φάκελο της ψηφοφορίας, το ψηφοδέλτιο, ένα έντυπο με οδηγίες και με κατάλογο των υποψηφίων και ένα έντυπο υπεύθυνης δήλωσης.

Επεσήμανε τέλος, ότι την ερχόμενη βδομάδα θα συζητήσει με τα κόμματα προτού το μέτρο τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.