Για το στοίχημα της κυβέρνησης στις ευρωεκλογές, την δολοφονία της 28χρονης στους Αγίους Αναργύρους αλλά και για την απόφαση του ΣτΕ σχετικά με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο ζήτημα των υποκλοπών αναφέρθηκε ο υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Αναφερόμενος στις ευρωεκλογές επισήμανε πως «έχουν χαρακτηριστικά που δεν είχαν άλλες ευρωεκλογές» υποστηρίζοντας πως οι πολίτες εσφαλμένα δεν τις θεωρούν και τόσο κρίσιμες.

«Αυτό αφήνει ένα περιθώριο να επιλέξουν διάφορα πράγματα που όταν φαίνεται ότι υπάρχει μεγαλύτερη επισημότητα δεν τα επιλέγουν» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βορίδης.

Όπως είπε το πρώτο στοιχείο αυτό των εκλογών είναι ότι «δεν συνδέονται αυτές οι εκλογές με βουλευτικές» και το δεύτερο ότι «υπάρχει μεγάλη δημοσκοπική διαφορά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές».

Σχετικά με το τι περιμένει η κυβέρνηση από τις ευρωεκλογές και αν πρέπει να γίνεται σύνδεση με τις βουλευτικές εκλογές ο υπουργός Επικρατείας ανέφερε ότι «δεν μπορούμε να συγκρίνουμε βουλευτικές εκλογές με ευρωεκλογές. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε κάτι είναι ευρωεκλογές με ευρωεκλογές» και τόνισε ότι αυτό που πρέπει να δει η κυβέρνηση είναι «πρώτον, κατά πόσο υπάρχει αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών και αν σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές διαμορφώνεται ένα νέο τοπίο, και επίσης αν υπάρχει άλλο τοπίο να δούμε την διαφορά μεταξύ πρώτου και δευτέρου κόμματος. Ποιο θα είναι το δεύτερο κόμμα. Ποια είναι η σχέση του δεύτερου με το τρίτο κόμμα. Αν υπάρχουν δυνάμεις που παίρνουν κεφάλι.»

Για το έγκλημα στο Α.Τ των Αγίων Αναργύρων

Σχετικά με τη δολοφονία της 28χρονης Κυριακής έξω από το Α.Τ των Αγίων Αναργύρων ο κ. Βορίδης ανάφερε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης αποτελεί η ασφάλεια, η αντιμετώπιση της ανομίας, η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Ωστόσο, όπως είπε «υπάρχουν στιγμές που θα είμαστε κάτι λιγότερο από αυτό που θα θέλαμε να είμαστε».

Όπως επισήμανε «κενά ασφαλείας υπάρχουν ακόμα και σε πολύ υψηλά φυλασσόμενες περιοχές και σημεία σε πολλές χώρες».

Σύμφωνα με τον κ. Βορίδη η συγκεκριμένη δολοφονία μπορεί να έδωσε την εικόνα ότι κάτι δε λειτουργεί στον κρατικό μηχανισμό ωστόσο, αυτό αδικεί πρωτίστως την αστυνομία και το καθημερινό της έργο.

Για τις υποκλοπές και τον Νίκο Ανδρουλάκη

Ερωτηθείς για το αν η απόφαση του ΣτΕ είναι μια ήττα της κυβέρνησης ο κ. Βορίδης δήλωσε ότι δεν είναι αφού όπως είπε «την είχαμε αλλάξει μόνοι μας την διάταξη» υπενθυμίζοντας ότι την διάταξη του 2021 την είχε ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: skai.gr

