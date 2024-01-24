Βουλή: Σήμερα η απόφαση για την επιστολική ψήφο

Ολοκληρώνεται τις επόμενες ώρες στην Ολομέλεια η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές και στα εθνικά δημοψηφίσματα.

Στην φάση της επεξεργασίας του στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, το νομοσχέδιο είχε εξασφαλίσει ευρεία πλειοψηφία, επί της αρχής, δεδομένου ότι κόμματα της αντιπολίτευσης - ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και η Πλεύση Ελευθερίας- παρά τις επιφυλάξεις τους για επιμέρους διατάξεις, αναγνώρισαν την επιστολική ψήφο ως οφειλόμενη διευκόλυνση των εκλογέων του εξωτερικού στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Από την περασμένη Δευτέρα ωστόσο, οπότε και άρχισε η συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια, η ευρεία συναίνεση είναι παρελθόν. Δύο είναι τα κρίσιμα γεγονότα που οδήγησαν στην ανατροπή των συσχετισμών που είχαν διαμορφωθεί: το πρώτο, η απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών να καταθέσει τροπολογία για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου, για τους Έλληνες του εξωτερικού, και στις εθνικές εκλογές. (σ.σ. το θέμα αυτό δεν χωράει αιφνιδιασμούς και βιασύνη, είπε η αντιπολίτευση).

Το δεύτερο, η απόφαση του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσουν τις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που κατατέθηκαν, με την έναρξη της συζήτησης του νομοσχεδίου, από το ΚΚΕ, τη Νέα Αριστερά, την Ελληνική Λύση και τη Νίκη και ακολούθως να βάλουν στο «τραπέζι» δικές τους τροπολογίες με τις δικές τους προτάσεις. Μια από τις προτάσεις αυτές, όπως κατατέθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, προβλέπει δημιουργία τεσσάρων εκλογικών περιφερειών αποδήμων.

Την περασμένη Παρασκευή, στην επιτροπή της Βουλής υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου είχαν δηλώσει η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Κατά της αρχής του νομοσχεδίου είχαν δηλώσει το ΚΚΕ και η Νίκη. Επιφύλαξη, για την τελική τους στάση στην Ολομέλεια είχαν δηλώσει η Ελληνική Λύση, οι Σπαρτιάτες, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας. Ειδικά η Πλεύση Ελευθερίας είχε ξεκαθαρίσει όμως ότι τελικά θα ψηφίσει υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια. Με αυτά τα δεδομένα, το νομοσχέδιο, για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές, θα εξασφάλιζε 232 θετικές ψήφους, επί της αρχής.

Πρόκειται για άρθρα που βρίσκονται στον σκληρό πυρήνα της κυβερνητικής μεταρρύθμισης για την επιστολική ψήφο.

Πλέον το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ συναρτούν τη στάση τους από τον τρόπο που θα απαντήσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών στο αίτημά τους να αποσυρθεί η τροπολογία για την επέκταση της επιστολικής ψήφου στις εθνικές εκλογές. Ζητούν επίσης από την κυβέρνηση να ενσωματώσει τις δικές τους προτάσεις. Αν τα δεδομένα μείνουν ως έχουν, τότε το σενάριο των 232 θετικών ψήφων, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, «καίγεται». Η επιστολική ψήφος όμως, μετά βεβαιότητας, θα ψηφιστεί απόψε, τουλάχιστον από την συμπολίτευση και από την Πλεύση Ελευθερίας, και θα ισχύσει στις προσεχείς ευρωεκλογές. Τα όσα δε βρέθηκαν στο επίκεντρο αυτής της κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης τα τελευταία 24ωρα, περιλαμβανομένου και του αποτελέσματος της ψηφοφορίας, εκτιμάται ότι θα ακουστούν ξανά πολλές φορές, εντός και εκτός Βουλής, για τους εντός και εκτός της επικράτειας εκλογείς, τους μήνες που απομένουν μέχρι τις ευρωεκλογές. Όπως περίπου το είπε πριν από λίγο βουλευτής της συμπολίτευσης που ανέβηκε στο βήμα στην Ολομέλεια: «τα γραπτά μένουν όπως και οι ψήφοι μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.