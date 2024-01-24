Σε μια προσωπική εξομολόγηση για τη νόσο του Crohn, με την οποία διαγνώστηκε πριν από περίπου 2 χρόνια, με αποτέλεσμα, όπως είπε, να αλλάξει η ζωή του, προχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Αφού εξήγησε ότι πρόκειται για ένα «αυτοάνοσο, από αυτά που σου αλλάζουν τη ζωή» είπε ότι «κατά 99% προήλθε από το άγχος».

Εξηγώντας πώς έμαθε ότι πάσχει από τη νόσο αυτή ο κ. Μαρινάκης εξιστόρησε ότι «η ιστορία της διάγνωσης ξεκινά όταν εξελέγην γραμματέας της ΝΔ πριν από περίπου 2 χρόνια και κάτι. Εκείνη την περίοδο κολλάει κορωνοϊό η γυναίκα μου. Ενώ εγώ βγαίνω αρνητικός, έχω έναν πυρετό κάθε απόγευμα. Είμαι γραμματέας της ΝΔ 2-3 εβδομάδες και κάθε απόγευμα είχα πυρετό 37,5 που το βράδυ έπεφτε. Έκανα εξετάσεις αίματος που μου έδειξαν να κάνω άλλες εξετάσεις, με φόβο να είναι κάτι άλλο, κάποια κακοήθεια».

«Όταν έκανα ενδοσκοπηση και βγήκα έξω, μπήκα στο γραφείο του γιατρού και μου ανακοίνωσε ότι έχω νόσο του Crohn. Του λέω "τέλεια", σχεδόν χάρηκα. Τα έχασε ο γιατρός, μου είπε "είναι σοβαρό, ζεις με αυτό, αλλά το έχεις πάρει πολύ χαλαρά". Του είπα "εγώ θέλω να ζήσω" και τον ρώτησα "θα πεθάνω από αυτό;". Μου είπε όχι και μου εξήγησε ότι πρέπει να προσαρμόσεις τη ζωή σου. Αφού δεν θα πεθάνω, είμαι χαρούμενος είπα στον γιατρό», συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Καταλήγοντας για την περιπέτεια με την υγεία του, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι «το πρώτο μήνυμα είναι να κάνουμε εξετάσεις και να μη φοβόμαστε να έχουμε ταμπού να μιλήσουμε γι' αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αυτό όλο μου άλλαξε τον τρόπο σκέψης, χαλάρωσα σε πολλά, σταμάτησα να έχω απολυτότητες».

Πηγή: skai.gr

