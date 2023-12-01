Νέα επιστολή προς το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής στέλνει η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας και μέλος της εξεταστικής επιτροπής για «τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών», Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς, όπως αναφέρει, «δεν έχει λάβει καμία απάντηση στην προηγούμενη».

Σημειώνεται ότι με βάση απόφαση της πλειοψηφίας της, η εξεταστική επιτροπή έχει ζητήσει από το Επιστημονικό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει «κατά πόσον ένας βουλευτής-μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής, που συγχρόνως είναι συνήγορος των κατηγορουμένων ή υποστηρίζοντας την κατηγορία στην ίδια υπόθεση που εξετάζει και η Εξεταστική Επιτροπή, μπορεί να είναι και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής».

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της, η κα Κωνσταντοπούλου «επισημαίνει τη μη γνωστοποίηση των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου, ενώ δημοσιοποίησε η ίδια ότι το μοναδικό μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου με ειδίκευση στο ποινικό δίκαιο ήδη προχθές Τετάρτη έχει δηλώσει αποχή από τις εργασίες του Συμβουλίου για την υπόθεση των Τεμπών, λόγω του ότι έχει αναλάβει την υπεράσπιση κατηγορούμενου για το Έγκλημα στα Τέμπη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

