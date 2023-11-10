«Η υπόθεση είναι στη Δικαιοσύνη και σε πολιτικό επίπεδο θα συσταθεί εξεταστική επιτροπή στη Βουλή για τα Τέμπη προκειμένου να διερευνηθούν διαχρονικά ευθύνες για την τραγωδία» δήλωσε σήμερα μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού.

Για τις εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δήλωσε:

«Βλέπουμε τίτλους τέλους στον ΣΥΡΙΖΑ όπως τον Ξέραμε. Ο λόγος του κυρίου Κασσελάκη, ο οποίος μιλάει με την γλώσσα του Πολάκη, είναι τοξικός.

Σε πολιτικό επίπεδο, οι ΣΥΡΙΖΑ δεν κάθισε πότε να αναρωτηθεί και να αναλύσει τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία γι’ αυτό και έφτασε σε αυτό το σημείο».

Για τις επερχόμενες Ευρωεκλογές είπε ότι θα γίνουν με σταυρό αλλά «θα δούμε εγκαίρως αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή».



Πηγή: skai.gr

