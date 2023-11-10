Το Άρθρο 24 του καταστατικού του ΣΥΡΙΖΑ ορίζει τα εξής για τα εσωτερικά δημοψηφίσματα:

«1. Σοβαρά ζητήματα της πολιτικής και της λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μπορούν να αντιμετωπιστούν με την προσφυγή στη θέληση των μελών του, με το θεσμό του εσωτερικού δημοψηφίσματος στη βάση εναλλακτικών προτάσεων. Στην απόφαση με την οποία προκηρύσσεται ένα εσωτερικό δημοψήφισμα μπορεί να προβλέπεται και η συμμετοχή των φίλων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο αντίστοιχο επίπεδο.

2. Εσωτερικό δημοψήφισμα προκηρύσσεται:

(α) σε εθνικό επίπεδο, με αίτημα του 15% των μελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις ή από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της ΚΕ.

(β) σε περιφερειακό επίπεδο, με αίτημα του 15% των μελών του αντίστοιχου γεωγραφικού επιπέδου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις ή από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της ΠΣΕ. Το δημοψήφισμα μπορεί να αφορά αποκλειστικά ζητήματα περιφερειακής πολιτικής. Για την πρόθεσή της να διοργανώσει περιφερειακό δημοψήφισμα, η ΠΣΕ ενημερώνει την ΚΕ. Εάν η ΚΕ κρίνει ότι η σημασία ενός θέματος υπερβαίνει τα όρια της συγκεκριμένης περιφέρειας, μπορεί να ακυρώνει τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος ή να το επαναπροκηρύσσει με άλλους όρους, σε πανελλαδικό επίπεδο ή σε επίπεδο περισσότερων περιφερειών.

3. Οι αποφάσεις των δημοψηφισμάτων είναι δεσμευτικές για το κόμμα στο αντίστοιχο επίπεδο, εφόσον συμμετέχει το 50%+1 των δικαιούμενων να ψηφίσουν σε αυτά.»

