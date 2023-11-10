Δύο προβεβλημένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Βούτσης και ο Πάνος Σκουρλέτης, αναμένεται να ανακοινώσουν την αποχώρησή τους από το κόμμα πριν από την αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, σύμφωνα με πληροφορίες.

Την αποχώρηση δύο στελεχών είχε αποκαλύψει νωρίτερα σε αποκλειστικό ρεπορτάζ ο Αντώνης Αντζολέτος στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Τα δύο στελέχη αναμένεται να δημοσιοποιήσουν την κίνησή τους με ανακοίνωση μέσα στις επόμενες ώρες, στην οποία θα εξηγούν τους λόγους για τους οποίους αποχωρούν.

Στη χθεσινή μαραθώνια συνεδρίαση, που ολοκληρώθηκε μετά τα μεσάνυχτα, τα στελέχη της «Ομπρέλας» αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Όμως, τα δύο στελέχη αποφάσισαν να κινηθούν νωρίτερα.

Στο τραπέζι της συνεδρίασης είχε πέσει και το ενδεχόμενο οι ανακοινώσεις για την έξοδο από το κόμμα να γίνουν πριν από τη συνεδρίαση του κορυφαίου καθοδηγητικού οργάνου, χωρίς όμως η πλειοψηφία να το υποστηρίζει.

Ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει στα social media μεταξύ «νεοπροεδρικών» και «ομπρέλας» προϊδεάζει για μια Κεντρική Επιτροπή, που εκτός από ιστορική θα κινηθεί σε πολύ υψηλούς τόνους. Αρκετοί υποστηρίζουν πως έξω από το ξενοδοχείο που θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση θα μαζευτεί αρκετός κόσμος που θα αναμένει τις εξελίξεις.

Xθες πραγματοποιήθηκε νέα συνεδρίαση πρίπου 130 στελεχών που ανήκουν στο περιβάλλον της Έφης Αχτσιόγλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το σενάριο το συγκεκριμένο «μπλοκ» να καταθέσει δικό του κείμενο στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο. Δεν θα μιλά για αποχώρηση, θα καταδικάζει τις τέσσερις διαγραφές και θα αναφέρεται στη διαλυτική κρίση που ταλανίζει το κόμμα. Στη συνεδρίαση εκφράστηκε έντονος προβληματισμός για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, την ευθύνη της ηγεσίας, το πολιτικό κλίμα και την απαξίωση του χώρου.

Πηγή: skai.gr

