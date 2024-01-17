Το μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ ουδέποτε έχει εργαλειοποιήσει, σε σχέση με άλλα κόμματα της χώρας μας, και είμαστε περήφανοι για την υπεύθυνη στάση που έχουμε κρατήσει” τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Στέφανος Κασσελάκης κατά την διάρκεια της συνάντησης που είχε στο γραφείο του στην Κουμουνδούρου με εκπροσώπους συλλογικοτήτων και κοινοτήτων της Αλβανικής Διασποράς στην Ελλάδα.

Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ «είμαστε υπερήφανοι για τη δουλειά που κάναμε ως κυβέρνηση, για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε την Κοινότητα και να μπορέσουμε να δείξουμε ότι όλοι μπορούμε αξιοκρατικά να προσφέρουμε στη χώρα μας».

Ωστόσο όπως υπογράμμισε τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Αλβανική Κοινότητα στη χώρα μας είναι μεγάλα με αποτέλεσμα η επισφάλεια την οποία ζουν κάθε μέρα τα μέλη της να έχει διογκωθεί τα τελευταία χρόνια.

«Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για ανανέωση στη διαμονή για τριετία όταν η συγκεκριμένη αίτηση παίρνει 2,5 χρόνια για να γίνει δεκτή. Δηλαδή, τους βάζουμε αυτούς τους συνανθρώπους, με τους οποίους ζούμε στην ίδια χώρα, σε ένα καθεστώς ομηρίας στην ουσία» υπογράμμισε με νόημα ο Στ. Κασσελάκης.

Ταυτόχρονα όπως εξήγησε θα πρέπει να δούμε και με διαφορετικούς τρόπους, πιο δημιουργικούς τις σχέσεις των δύο χωρών. Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε ως παράδειγμα το θέμα της επιλογής δεύτερης ξένης γλώσσας. «Εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε τα αλβανικά ως μια γλώσσα επιλογής. Όπως και η Αλβανία έπρεπε να έχει ως γλώσσα επιλογής τα ελληνικά. Σε όλη την επικράτεια της Αλβανίας».

Καλωσορίζοντας τα μέλη της Αλβανικής κοινότητας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι είναι τιμή μας «να σας φιλοξενήσουμε στο κόμμα μας, το υπερήφανο κόμμα των δικαιωμάτων και της ισότητας» και έδωσε έμφαση στην ιδιαίτερη σημειολογία της ημέρας αφού τυχαίνει να είναι η επέτειος της δολοφονίας ενός παιδιού από τον Πακιστάν. Του Σαχζάτ Λουκμάν ,που έχασε τη ζωή του “σε ένα κύμα ρατσισμού, σε μια συγκυρία που είναι κάτι το οποίο μπορούμε να αποφύγουμε ως λαός, αν υπάρξουν σωστές πολιτικές ένταξης”.

«Με την Αλβανική Κοινότητα έχουμε ιστορικούς δεσμούς», τόνισε η Τομεάρχης Μεταναστευτικής Πολιτικής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίνα Κασιμάτη. "Η σύσφιξη αυτών των δεσμών, των δύο λαών μας, μόνο πιο δυνατούς μπορεί να μας κάνει και πιο επιδραστικούς και στην περιοχή και ευρύτερα στην Ευρώπη", συμπλήρωσε.

Λαμβάνοντας τον λόγο ο Αναπληρωτής Τομεάρχης Μεταναστευτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Ψυχογιός, υπενθύμισε ότι ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία το 2015 νομοθέτησε την ιθαγένεια των μεταναστών δεύτερης γενιάς και άλλες παρεμβάσεις που είχαν να κάνουν με την πρόσβαση στα ασφαλιστικά ταμεία, με τον ΑΜΚΑ κ.α.. Ήταν το πρώτο πράγμα που η κυβέρνηση το 2019 κατήργησε.

Πρόθεσή μας, συνέχισε είναι να κάνουμε μια πρόταση νόμου, να κάνουμε προτάσεις, για να αρθούν οι απαράδεκτοι διαχωρισμοί που υπάρχουν πλέον με ταξικά χαρακτηριστικά θεσμικού ρατσισμού. Με τα υπέρογκα παράβολα και με όλες τις απαράδεκτες διατάξεις που νομοθέτησε η Ν.Δ και στις άδειες διαμονής.

Είχαμε την τιμή σήμερα να κάνουμε μια συνάντηση, ιστορική για την Αλβανική Κοινότητα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και τους βουλευτές του κόμματος, δήλωσε ο Etmond Guri, εκπρόσωπος της Αλβανικής Διασποράς στην Ελλάδα (Α.Δ.Ε).

Θεωρούμε σημαντικό πως ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, είναι ο πολιτικός φορέας, που όπως έχει δείξει και στο παρελθόν, θα μπορούσε να συμβάλει στο να είμαστε ισότιμοι πολίτες της χώρας, να ενταχθούμε και όχι να αφομοιωθούμε. Έτσι όπως αρμόζει σε μια Δημοκρατία».

