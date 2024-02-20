ΚΚΕ καταγγέλλει την απόφαση να κλείσουν οι εργασίες της εξεταστικής για τα Τέμπη

Την κυβερνητική πλειοψηφία στην Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή για τα Τέμπη καταγγέλλει το ΚΚΕ.

«Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας της ΝΔ να προχωρήσει στο εσπευσμένο κλείσιμο των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής, ενώ από τη μέχρι τώρα εξέταση των μαρτύρων είχε γίνει φανερό ότι αυτή πρέπει να συνεχιστεί και να εξεταστούν περισσότεροι μάρτυρες», σημειώνει το ΚΚΕ.

Και υποστηρίζει πως «με την στάση της, η κυβέρνηση φοβάται τα όσα μέχρι τώρα έχουν αναδειχθεί, κατά τη διάρκεια των μέχρι σήμερα εργασιών της εξεταστικής επιτροπής, δηλαδή τις τεράστιες ευθύνες της, όχι μόνο για το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, αλλά και για την προσπάθεια συγκάλυψής του στη συνέχεια, με την απαράδεκτη επέμβαση Υπουργείου και Περιφέρειας στον τόπο του εγκλήματος και την εξαφάνιση των στοιχείων».

«Έγινε, επίσης, φανερό ότι δεν θέλει να εξεταστεί συγκεκριμένα και το ζήτημα της έκρηξης και της πυρκαγιάς που ξέσπασε στα τρένα», προσθέτει.

Ο Περισσός υπογραμμίζει πως «είναι γελασμένη αν νομίζει ότι θα ξεμπερδέψει εύκολα. Ένα χρόνο μετά το τραγικό έγκλημα στα Τέμπη, είναι υπόλογη απέναντι στο λαό, τις οικογένειες των θυμάτων», ενώ σημειώνει πως «η μεγάλη απεργία στις 28 Φλεβάρη θα είναι η καλύτερη απάντηση απέναντι στην προσπάθεια συγκάλυψης της αλήθειας».

«Το ΚΚΕ με το πόρισμά του θα αποκαλύψει στον λαό τις βαρύτατες πολιτικές και ποινικές ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ, αλλά και όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων για τον τεμαχισμό του σιδηρόδρομου και την ιδιωτικοποίηση του, με τις ευλογίες της ΕΕ, την απουσία συστημάτων ασφαλείας, που σε συνδυασμό με την υποστελέχωση του ΟΣΕ, όχι μόνο προετοίμασαν το έγκλημα στα Τέμπη, αλλά στρώνουν το έδαφος και για επόμενα!», αναφέρει καταληκτικά στην ανακοίνωσή του.

Πηγή: skai.gr

