Κασσελάκης από Καλαμάτα: «Οι πολιτικοί πρέπει να είναι μέσα στην κοινωνία»

Οι πολιτικοί πρέπει να είναι μέσα στην κοινωνία χωρίς προειδοποίηση, επεσήμανε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, μιλώντας με πολίτες στην Καλαμάτα, οι οποίοι ξαφνιάστηκαν θετικά από την μη προγραμματισμένη επίσκεψή του και την επαφή του μαζί τους.

«Είναι πολύ εύκολο να κλειστείς στα γραφεία, πρέπει να είμαστε έξω», πρόσθεσε ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος διαπίστωσε ξανά και ξανά την ευχάριστη έκπληξη του κόσμου γι’ αυτή την αδιαμεσολάβητη επαφή.

«Ήρθα για εσάς, το κόμμα ανήκει στον κόσμο. Αν δεν βγούμε εμείς έξω, με τον πρόεδρο πρώτον απ’ όλους, ποιος θα το κάνει;» είπε στους συγκεντρωμένους πολίτες.

Νωρίτερα, από τη Μεγαλόπολη, ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος, σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, συνομίλησε με κόσμο στην αγορά της πόλης για την οικονομική και πολιτική κατάσταση, όπως την βιώνουν οι πολίτες – δήλωσε: «Ένα κόμμα το οποίο δεν ακούει τη βάση του, δεν δικαιούται να είναι κόμμα εξουσίας. Πρέπει να πηγαίνουμε μπροστά, απαντώντας σε ανησυχίες του κόσμου για τη στασιμότητα της Αριστεράς και τις εσωκομματικές διεργασίες»



