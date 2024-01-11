Γεραπετρίτης από το Ριάντ: Η Ελλάδα θα είναι παρούσα στις εξελίξεις για την βιώσιμη επίλυση του Μεσανατολικού

Το μήνυμα πως η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά στις εξελίξεις, στην αιχμή του δόρατος σε ό,τι αφορά στον διπλωματικό μαραθώνιο, για να μπορέσουμε να έχουμε μια σύντομη λύση στο μείζον Μεσανατολικό, εξέπεμψε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωσή του από το Ριάντ μετά το πέρας της επίσκεψής του στη Σαουδική Αραβία και της συνάντησης με τον Σαουδάραβα ομόλογό του πρίγκιπα Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ. Ειδικότερα, έκανε γνωστό πως τα επόμενα βήματα έχουν να κάνουν με τις επισκέψεις, στο εγγύς μέλλον, στην Ιορδανία και την Αίγυπτο, δύο χώρες οι οποίες εμπλέκονται ενεργά στη διπλωματική διαδικασία για την επίλυση του Μεσανατολικού, όπως επίσης και με την επικείμενη επίσκεψη του Παλαιστινίου υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα.

Σε αυτό το πλαίσιο, διαμήνυσε με σαφήνεια ότι «η Ελλάδα με συνέπεια, με συνοχή, με σοβαρότητα, με το διπλωματικό κεφάλαιο το οποίο διαθέτει, θα είναι παρούσα στις εξελίξεις με έναν τρόπο δημιουργικό, έτσι ώστε, όχι μόνο να έχουμε την αναγκαία ανθρωπιστική βοήθεια, η οποία θα πρέπει να παρέχεται διαρκώς και να είναι βιώσιμη, αλλά επιπλέον να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για το πώς θα επιλυθεί βιώσιμα η κρίση του Μεσανατολικού, στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών».

Αναφερθείς στην επίσκεψή του στο Ριάντ, σημείωσε πως αυτή εδράζεται στις εξαιρετικά καλές διμερείς σχέσεις που έχει αναπτύξει η Ελλάδα με τη Σαουδική Αραβία.

Εστιάζοντας στη συνάντησή του με τον Σαουδάραβα ομόλογό του, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι συζήτησαν για τις διεθνείς εξελίξεις και το μείζον ζήτημα του Μεσανατολικού. «Στην περίπτωση αυτή είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σχετικά με τα επόμενα βήματα, να δούμε τους τρόπους, με τους οποίους θα εδραιώσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια, η οποία θα πρέπει να παρέχεται με τρόπο διαρκή, καθώς επίσης να συζητήσουμε και για την επόμενη μέρα στο Μεσανατολικό» δήλωσε.

Επισημαίνεται πως ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, όπως επίσης και οι ομόλογοί του, υπουργοί Εξωτερικών της Αιγύπτου και της Ιορδανίας, θα παρευρεθούν έπειτα από πρόσκληση στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ που θα λάβει χώρα στις 22 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες.

