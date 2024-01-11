Στην πρώτη σύσκεψη στελεχών από όλη την Ελλάδα προχωρά η Νέα Αριστερά την Παρασκευή και το Σάββατο στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων.

Σύμφωνα με πηγές της Νέας Αριστεράς «θα είναι το πρώτο βήμα της οργανωτικής συγκρότησης καθώς από αυτή την διαδικασία θα προκύψει ο οδικός χάρτης ως την πανελλαδική συνδιάσκεψη που προγραμματίζεται στα τέλη Φεβρουαρίου.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν στελέχη Κ.Ε. που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, πρώην βουλευτές, συνδικαλιστές, αιρετοί της αυτοδιοίκησης, ακαδημαϊκοί και στελέχη που προέρχονται από τον χώρο της νεολαίας, φοιτητές, εργαζόμενοι κλπ».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές: «Ο πρόεδρος της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς θα ανοίξει τις εργασίες του διημέρου το απόγευμα της Παρασκευής. Ο Νάσος Ηλιόπουλος θα είναι ο δεύτερος ομιλητής και θα περιγράψει τον οδικό χάρτη στην πορεία της συγκρότησης».

Σημειώνεται πως ήδη σε όλη την Ελλάδα έχουν πραγματοποιηθεί συνελεύσεις φίλων και υποστηρικτών του πολιτικού φορέα ενώ την ερχόμενη εβδομάδα έχουν προγραμματιστεί σειρά ανοιχτών συνελεύσεων και εκδηλώσεων ανά την Ελλάδα.

Την Δευτέρα στην Καλαμάτα τις 7.30μμ στο ξενοδοχείο REX ο Αλέξης Χαρίτσης θα συμμετέχει σε εκδήλωση - συζήτηση της Νέας Αριστεράς μαζί με τον καθηγητή Δημήτρη Χριστόπουλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

