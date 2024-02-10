Κασσελάκης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θέλει και μπορεί να ξανακυβερνήσει την πατρίδα»

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θέλει και μπορεί να ξανακυβερνήσει την πατρίδα μας» διαμήνυσε ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασσελάκης από τη Λάρισα, κλείνοντας τις εργασίες του Περιφερειακού Συνεδρίου στη Θεσσαλία. «Θέλουμε μαζί να διαμορφώσουμε ένα νέο κυβερνητικό πρόγραμμα. Ανοίγουμε τον δρόμο για μία δημοκρατική και προοδευτική διακυβέρνηση που θα ακούει την κοινωνία, θα εργάζεται για το κοινό καλό και θα δίνει στον κάθε Έλληνα το δικαίωμα στο ελληνικό όνειρο. Σε αυτή την πορεία θέλουμε όλους τους πολίτες μας συνοδοιπόρους. Μαζί θα αγωνιστούμε και μαζί θα κερδίσουμε αυτή την μάχη» προσέθεσε. Ο κ. Κασσελάκης έκανε ειδική αναφορά στο «έγκλημα των Τεμπών» όπως το χαρακτήρισε: «Πήγα στο σημείο του εγκλήματος, ήταν μία πολύ συγκινητική στιγμή για μένα. Βλέπω παιδιά που ήταν λίγο μικρότεροι ή λίγο μεγαλύτεροι από μένα, συμπολίτες μας που δεν θα κάνουν ποτέ οικογένεια, δεν θα σπουδάσουν. Αναρωτιέμαι θα τιμωρηθεί κανείς για το έγκλημα; Τι πάει να πει αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη; Λόγια του αέρα. Πώς ανέλαβε την ευθύνη η ΝΔ για το ειδεχθές έγκλημα; Προστατεύοντας το δεύτερο τζάκι της; Θα πάει κανείς φυλακή για τα εκατοντάδες εκατομμύρια που χάθηκαν για αντιπλημμυρικά έργα που δεν έγιναν με αποτέλεσμα να χαθούν ανθρώπινες ζωές; Θα πάει κανείς φυλακή για το Pretador και τις υποκλοπές; Είμαστε η χώρα της ατιμωρησίας, η Ευρώπη το ξέρει, το Ευρωκοινοβούλιο ξέρει τι ψηφίζει και επιτέλους η προπαγάνδα της ΝΔ να σταματήσει. Υπάρχει η κοινωνία απέναντί της. Υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα είμαστε απέναντι στην προπαγάνδα αυτή και θα διεκδικούμε το δίκιο αυτών των ανθρώπων που έχασαν τις ζωές τους».

Συνεχίζοντας την επίθεση στην κυβέρνηση ανέφερε: «Είναι δυστυχία και για τη Θεσσαλία που κυβερνά τη χώρα μας η ΝΔ και που διοικούσε μέχρι πρόσφατα ο εκλεκτός της περιφερειάρχης. Μέχρι που η συνεργασία και ο κοινός αγώνας των προοδευτικών δυνάμεων νίκησε το τοπικό καθεστώς. Σήμερα το πρωί από εμένα και τον Δημήτρη Κουρέτα είδαμε ένα νέο ύφος πολιτικής, φανταστείτε να κυβερνούσαμε όλη την επικράτεια τι θα καταφέρναμε σε αυτό τον τόπο».

Αναφέρθηκε στη Θεσσαλία λέγοντας ότι η Περιφέρεια υστερεί σε όλα τα προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και στα προγράμματα αποκατάστασης από τις φυσικές καταστροφές και πρόσθεσε: «Στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με την αναθεώρησή του εξασφαλίστηκε ποσό 686 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών από την καταιγίδα Ντάνιελ στο οδικό δίκτυο, στις γέφυρες, στο σιδηροδρομικό δίκτυο και για την πρόληψη φυσικών καταστροφών. Καμία ένταξη δεν έχει γίνει σε αυτό το πρόγραμμα. Επίσης 35 έργα που αφορούν τη Θεσσαλία και τους δήμους της παραμένουν ανολοκλήρωτα. Όπως είπε το πρωί ο περιφερειάρχης κ. Κουρέτας, η Θεσσαλία πήγαινε χωρίς φρένα, χωρίς φώτα, χωρίς καθρέπτες. Η εικόνα εγκατάλειψης έρχεται να προστεθεί στη μεγάλη δημογραφική κρίση και στη γήρανση του πληθυσμού. Αυτή την εικόνα είναι επείγουσα ανάγκη να τη αλλάξουμε, με πρόγραμμα με δεσμεύσεις. Μία αναπτυγμένη χώρα στηρίζει έμπρακτα τους πληγέντες».

Ειδική αναφορά έκανε στο αγροτικό. «Έχουμε κι άλλους πληγέντες τους αγρότες μας. Η ενεργειακή κρίση, σε συνδυασμό με γεωπολιτικές εξελίξεις καθιστά την επισιτιστική κρίση ορατή απειλή. Παράλληλα έχουμε συνεχή μείωση του εισοδήματος μέσω πληθωριστικών πιέσεων που λειτουργούν αθροιστικά και ανεβάζουν τις τιμές. Έχουμε πιέσεις λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής κυρίως λόγω των καρτέλ ενέργειας, λόγω των πλημμυρών και της κυβερνητικής αναποτελεσματικότητας και λόγω της εφαρμογής της ΚΑΠ. Όλα αυτά εξηγούν και δικαιολογούν τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Πήγα στην πλατεία της Λάρισας, είδα τους ανθρώπους, οι αγρότες προσπαθούν να επιβιώσουν, οι καταναλωτές προσπαθούν να επιβιώσουν από την ακρίβεια. Ποιος κερδίζει; Λίγοι στην μέση, τα ολιγοπώλια. Τι κάνουμε γι' αυτά; Έχουμε λύσεις».

Ακολούθως ανέφερε τις 7 προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μεταξύ των οποίων «η κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, το πλαφόν στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα στο ρεύμα την επιδότηση ζωοτροφών και λιπασμάτων, το πλαφόν στην κερδοφορία των εταιρειών για την εισαγωγή και εμπορία εφοδίων, χορήγηση αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ στο 100% για καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο καθώς επίσης ότι ο ΕΛΓΑ πρέπει να παραμείνει δημόσιος».

Ακολούθως ανέφερε: «Τα αναγκαία αρδευτικά και αντιπλημμυρικά έργα πρέπει να ολοκληρωθούν, να γίνει επανασχεδιασμός της ΚΑΠ και να υπάρξει πλαίσιο για την ρύθμιση των αγροτικών χρεών. Δεν μπορεί η αγροτική γη να πάει σε ρευστοποιήσεις. Αρκετοί αγρότες είναι μερικούς μήνες μακριά από το να χάσουν την γη τους. Δεν έχουν χρήματα να πάρουν τα εφόδια. Πρέπει να υπάρξει ρύθμιση στις οφειλές τους».

Ο κ. Κασσελάκης υπογράμμισε δύο μεγάλες τομές που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Η πρώτη τομή είναι το εθνικό πρόγραμμα αναδιανομής γης με την αξιοποίηση αναξιοποίητων εκτάσεων είτε κρατικών είτε εγκαταλελειμμένων, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα. Παραχώρηση για 50-75 χρόνια γαιών που σχολάζουν. Δημιουργία νέων σύγχρονων παραγωγικών μονάδων και χρηματοδοτική στήριξη από το ευρωπαϊκό ταμείο ανάπτυξης και την αναπτυξιακή τράπεζα. Θα προκριθεί η στήριξη συνεταιριστικών μονάδων νέου τύπου και νεοφυών επιχειρήσεων.

Δεύτερη Τομή: Χρειάζεται ανασυγκρότηση του τραπεζικού συστήματος. Προτείνουμε την ίδρυση ελληνικής τράπεζας αγροτικών πιστώσεων. Η αγορά χαρακτηρίζεται από ασφυξία. Πρέπει να χρηματοδοτήσουμε την πραγματική οικονομία. Θα δημιουργήσουμε κρατικό πυλώνα στο τραπεζικό σύστημα και θα δημιουργήσουμε τον εξειδικευμένο πυλώνα των αγροτικών πιστώσεων».

Αναφέρθηκε στον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, λέγοντας ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συνέκρινε το σχέδιο της κυβέρνησης του ΟΔΥΘ όπου τη διοίκηση θα έχει η κυβέρνηση με τον οργανισμό ανάπλασης του Δήμου Αθηναίων και προσέθεσε: «μόλις ηττήθηκε ο πρωθυπουργικός ανεψιός η διοίκηση αφαιρέθηκε. Γιατί δεν έγινε λίγο πριν τις εκλογές;». Σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα αποκέντρωσης και απελευθέρωσης της Περιφέρειας από τον εναγκαλισμό της κρατικής διοίκησης. «Θέλουμε κράτος στρατηγείο που θα παράγει πολιτικές που θα υλοποιούνται από καλά στελεχωμένους και χρηματοδοτημένους δήμους και Περιφέρειες. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι για εμάς πεδίο συγκλίσεων. 'Αλλοι την θέλουν ως κομματικό λάφυρο. Δεν θέλουμε ένα κράτος με πελατειακό χαρακτήρα, αυταρχισμό, την γραφειοκρατία και την εκτεταμένη διαφθορά».

Αναφέρθηκε και στον τομέα της Υγείας: «Εμείς εκπονούμε ένα εθνικό σχέδιο ανάταξης του εθνικού δημοσίου συστήματος υγείας που θα επαναφέρει υψηλές υπηρεσίες υγείας σε όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως εισοδήματος όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015-2019».

Έκλεισε με αναφορά στην Παιδεία: «Είναι απαράδεκτο αυτό που επιχειρεί η κυβέρνηση στην παιδεία, παραβιάζοντας το Σύνταγμα και καταστρέφοντας το δημόσιο πανεπιστήμιο και κοροϊδεύοντας τους πολίτες. Το [ανεπιστήμιο Θεσσαλίας όπως και τα άλλα περιφερειακά πανεπιστήμια πρέπει να λειτουργήσουν σαν πυλώνες εκπαίδευσης των νέων και υποστήριξης της κοινωνίας. Προτάσεις και λύσεις υπάρχουν, δεν είναι κλειστές προτάσεις, τις βελτιώνουμε μέσα από διάλογο και διάδραση με την κοινωνία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

