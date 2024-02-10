Σκρέκας: Έχουμε δημιουργήσει και καλλιεργούμε διαρκώς ένα υγιές, ελκυστικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον για το επιχειρείν

«Η κυβέρνησή μας την τελευταία πενταετία στηρίζει έμπρακτα τους κλάδους της εστίασης, της φιλοξενίας, της τροφοδοσίας, καθώς και τις καινοτόμες και πρωτοπόρες πρωτοβουλίες». Αυτό σημειώνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας με αφορμή την επίσκεψή του στην HORECA συνοδεύοντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως αναφέρει ο υπουργός:

«Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συνόδευσα σήμερα, 10 Φεβρουαρίου, κατά την επίσκεψή του στο ετήσιο εκθεσιακό event για τον Τουρισμό & τη Μαζική Εστίαση HORECA 2024. Ξεναγηθήκαμε στα περίπτερα, ενημερωθήκαμε για τις εξελίξεις στην αγορά, ενώ συνομιλήσαμε με εκθέτες και επισκέπτες. Ο μεγάλος αριθμός των εκθετών, αλλά κυρίως το κλίμα το οποίο εισπράξαμε, μας κάνει πολύ αισιόδοξους για μια εξαιρετική τουριστική περίοδο το 2024. Η κυβέρνησή μας την τελευταία πενταετία στηρίζει έμπρακτα τους κλάδους της εστίασης, της φιλοξενίας, της τροφοδοσίας, καθώς και τις καινοτόμες και πρωτοπόρες πρωτοβουλίες. Έχουμε δημιουργήσει και καλλιεργούμε διαρκώς ένα υγιές, ελκυστικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον για το επιχειρείν».

Μαξ. Σενετάκης: Το ελληνικό επιχειρείν στον τουρισμό και την εστίαση πρωτοπορεί

Την έκθεση επισκέφθηκε σήμερα και ο υφυπουργός Ανάπτυξης Μαξιμος Σενετάκης ο οποίος σε δική του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει:

«Σήμερα στη Horeca, το κορυφαίο εκθεσιακό event για τον Τουρισμό και τη Μαζική Εστίαση. Πρόκειται για μια έκθεση με διεθνείς προδιαγραφές. 500 εκθέτες εκπροσωπούν κορυφαίες ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις. Βραβευμένοι chefs μαγειρεύουν στα περίπτερα της Horeca και παράλληλα, διεξάγονται πανελλήνια πρωταθλήματα καφέ και cocktail. Το ελληνικό φαγητό και ο καφές μένουν αξέχαστα στους επισκέπτες και θέτουν τον πήχη της σύγκρισης με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην κορυφή. Το ίδιο και οι συνεχώς αναπτυσσόμενες τουριστικές επιχειρήσεις ανά τη χώρα. Φέτος στην έκθεση αναμένονται 70.000 επισκέπτες! Οι επιχειρηματίες του κλάδου μπορούν να ανακαλύψουν καινοτόμα προϊόντα, πρωτοπόρες λύσεις, σύγχρονες υπηρεσίες και τεχνολογίες. Το ελληνικό επιχειρείν στον τουρισμό και την εστίαση πρωτοπορεί και το γιορτάζει!».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.