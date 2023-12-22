Στην "ατζέντα Ισλαμαμπάντ" όπως την χαρακτηρίζει, επανέρχεται με νέα του ανάρτηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης κάνοντας λόγο για τον απόλυτο πολιτικό εμπαιγμό.

"Δείτε πώς διαψεύδει ο αρμόδιος υπουργός εργασίας Άδωνις Γεωργιάδης την «Ατζέντα Ισλαμαμπάντ», στην ουσία επιβεβαιώνοντάς την" αναφέρει, παραθέτοντας σχετικό βίντεο.

"Με την ηρεμία ότι και εδώ η Αριστερά έχει υπάρξει στη σωστή πλευρά της Ιστορίας, έχω να κάνω μόνο μία ερώτηση: 6 μήνες μετά τις εκλογές πώς αλήθεια αισθάνονται οι ψηφοφόροι της ΝΔ;" ρωτά ο κ. Κασσελάκης.

Αναλυτικά η ανάρτηση Κασσελάκη

«Επανέρχομαι διότι εδώ βλέπουμε τον απόλυτο πολιτικό εμπαιγμό.

Δείτε πώς διαψεύδει ο αρμόδιος υπουργός εργασίας Άδωνις Γεωργιάδης την «Ατζέντα Ισλαμαμπάντ», στην ουσία επιβεβαιώνοντάς την.

Δε θα είναι μόνο από το Πακιστάν οι 500.000 μετανάστες που έχει σκοπό να φέρει στη χώρα η ΝΔ. Θα είναι από διάφορες χώρες. Λίγοι από εδώ, λίγοι από εκεί!

Τον αριθμό 500.000 δεν τολμάει να τον διαψεύσει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Το κόμμα των push backs, των χαμένων ψυχών της Πύλου, του «έρχονται οι μετανάστες και θα μας πάρουν τις δουλειές» - αυτοί που βάφτισαν «λαθραίους» αυτούς τους ανθρώπους, τώρα λένε «περάστε κόσμε».

Με την ηρεμία ότι και εδώ η Αριστερά έχει υπάρξει στη σωστή πλευρά της Ιστορίας, έχω να κάνω μόνο μία ερώτηση:

6 μήνες μετά τις εκλογές πώς αλήθεια αισθάνονται οι ψηφοφόροι της ΝΔ;»

