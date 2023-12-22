Την ευκαιρία για ανταλλαγή ευχών ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και για μια άτυπη συζήτηση για όλα τα θέματα της επικαιρότητας είχε ο Στέφανος Κασσελάκης, σε συνάντηση με τους διαπιστευμένους συντάκτες που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό μπαρ του κέντρου της Αθήνας με θέα την Ακρόπολη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανέφερε ότι έχουμε χιλιάδες χρόνια ιστορίας και πρέπει να τα τιμήσουμε, να γίνουμε καλύτερη χώρα, «να ισιάξει ο τόπος».

Μιλώντας για την οικονομία και την ακρίβεια ο κ. Κασσελάκης είπε ότι «όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν την πραγματικότητα και το βλέπω όπου πάμε, δεν είναι μόνο εδώ στις συνοικίες της ΑΘήνας και της Αττικής, είναι στον αγροτικό κόσμο που περιμένει την επιδότηση για να μπορέσει να αντέξει, είναι στους απόδημους που έχουμε σε όλον τον κόσμο, που μπορεί έξω να είναι λίγο καλύτερα οικονομικά, αλλά ζουν κάπου που δεν είναι η πατρίδα τους, και ανυπομονούν πότε θα υπάρξει περισσότερη αξιοκρατία και περισσότερες ευκαιρίες εδώ στην πατρίδα τους για να μπορέσουν να επιστρέψουν».

Πηγή: skai.gr

