Κασσελάκης: Κουτοπονηριές που υποτιμούν τον πολίτη όσα λέει η κυβέρνηση για την ακρίβεια

Για "κουτοπονηριές που υποτιμούν τον πολίτη", κατηγορεί την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, γύρω από το θέμα της ακρίβειας.

Στην ανάρτηση του ο κ. Κασσελάκης αναφέρει: "Μετά το ψέμα του Πρωθυπουργού στους πολίτες ότι η φέτα στην Ελλάδα κοστίζει 6,28 Euro, έβαλαν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον υπουργό Επικρατείας να με βρίζουν δημόσια επειδή γύρισα τα σουπερμάρκετ και ανέδειξα την εξαπάτηση. Τα ίδια και για το ελαιόλαδο, παρότι δημοσίευσα τις φωτογραφίες: Βιολογικό, 750ml, εδώ και στη Γερμανία. Η πικρή αλήθεια: Πληρώνουμε το εθνικό μας προϊόν πιο ακριβά από τους Γερμανούς".

Ακολούθως απαντά στον πρωθυπουργό με ένα ειρωνικό σχόλιο: "Τώρα προσπαθούν να τα μπαλώσουν: ‘Ο πρωθυπουργός εννοούσε το μισό κιλό φέτα, γιατί κατέθεσε έγγραφο για την τιμή του μισού κιλού'. Και το αστείο: ‘Δεν λέει πουθενά στο βίντεο ότι μιλάει για κιλό, να, δείτε το βίντεο!'.

Να γνωρίζει λοιπόν ο ελληνικός λαός ότι την επόμενη φορά που θα αναφέρει ο πρωθυπουργός τιμές, θα εννοεί το μισό κιλό ψωμί, το μισό κιλό κρέας, το μισό λίτρο βενζίνη - και τότε όλα θα γίνουν ξαφνικά πάμφθηνα! Αυτές είναι κουτοπονηριές που υποτιμούν τον πολίτη. Πιο πειστικό θα ήταν το επιχείρημα ότι ο πρωθυπουργός εννοεί την ειδική φέτα Ολύμπου που παράγεται στα… 30.000 μέτρα".



