Ο Μπισμπίκης τα «έχωσε» στον Πούμπουρα κι εκείνος ζήτησε να χαλαρώσουμε

Ο ηθοποιός και σύντροφος της Δέσποινας Βανδή μίλησε σήμερα στον Νίκο Συρίγο και στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου «Χαμογέλα και πάλι» για πολλά και δεν δίστασε να καταφερθεί ανοιχτά εναντίον των πρωινών εκπομπών αλλά και του Σάββα Πούμπουρα που πριν λίγους μήνες μιμήθηκε τον χορό του στο καρναβάλι της Ιεράπετρας.

«Σε κάποια πεσίματα υπήρχε χυδαιότητα, καμία ηθική. Παρασιτικοί οργανισμοί που λειτουργούν και ζουν εις βάρος των ανθρώπων, κριτικάρουν τις ζωές τους και σχολιάζουν. Αυτό το κυνήγι είναι κάτι που δεν θα ήθελα να ξαναζήσω. Με ποιο δικαίωμα;» είπε αρχικά ο Βασίλης Μπισμπίκης για το «κυνηγητό» που έχει υποστεί από τότε που έγινε γνωστή η σχέση του με τη Δέσποινα Βανδή και συνέχισε:

«Και το τηλέφωνο σήκωσα για να αντιδράσω σε δημοσιογράφο… και το χέρι μου παραλίγο να σηκώσω. Έβλεπα τις προάλλες μία εκπομπή που έβαζαν κοιλιές και έκαναν εμένα. Ρε φίλε, κατ’ αρχάς ξέρεις για ποιον λόγο μπορεί να έχω εγώ κοιλιά; Μπορεί να παίρνω φάρμακα. Από τη μία κάνουν body shaming και από την άλλη ηθικολογούν στις εκπομπές τους».

Και αναφέρθηκε ονομαστικά σε αυτό που τον πείραξε περισσότερο:

«Ο Σάββας Πούμπουρας με νευρίασε, δεν μου άρεσε. Από ανθρώπους που γνωρίζεις, γιατί τον είχα γνωρίσει, να βγαίνουν και να κάνουν αυτό το σόου. Το εισέπραξα ως χυδαιότητα, να πουλήσουμε δηλαδή κάτι σε σχέση με μία άλλη προσωπικότητα» είπε ο Βασίλης Μπισμπίκης αλλά ξεκαθάρισε πως δεν μετανιώνει για τον χορό του:

«Εννοείται ότι δεν μετανιώνω για το ζεϊμπέκικο που χόρεψα. Δεν έχω καμία ανάγκη επιβεβαίωσης από τον κόσμο αλλά μόνο από τη Δέσποινα, τον γιο μου, την οικογένεια και τους φίλους μου».

Από την πλευρά του ο Σάββας Πούμπουρας είδε το τηλέφωνό του να παίρνει φωτιά από τις κλήσεις μετά την προβολή της συνέντευξης και αρκετές ώρες αργότερα επέλεξε να απαντήσει με ένα story μιας σαλάτας – είναι γνωστή η αγάπη του στη μαγειρική- γράφοντας:



«Σε άλλα νέα, ας αφοσιωθώ σε αυτό που αγαπώ. Πολύ δημοσιογραφικό τηλέφωνο σήμερα για κάποιον λόγο. Χαλαρώστε»

