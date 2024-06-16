18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Ακόμα ένα περιστατικό βίας σημειώθηκε στη Γερμανία κατά τη διάρκεια του Euro 2024...

Μετά τις χθεσινές συλλήψεις 67 οπαδών της Ιταλίας που είχαν στην κατοχή τους μαχαίρια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα, προσπαθώντας να έρθουν σε επαφή με Αλβανούς, ήρθαν δύο ακόμα σήμερα να πλήξουν την εικόνα του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος, αλλά και να προβληματίσουν έντονα τις Αρχές.



Νωρίτερα σήμερα, στο Αμβούργο, ένας άνδρας προσέγγισε τους χιλιάδες οπαδούς της Ολλανδίας στη fan zone για το ματς με την Πολωνία, έχοντας στην κατοχή του εκρηκτικό μηχανισμό, αλλά και ένα τσεκούρι! Μόλις έγινε αντιληπτός από την αστυνομία, άνοιξαν πυρ εναντίον του, πετυχαίνοντας τον τέσσερις φορές στο πόδι...



Λίγο αργότερα, στο Γκελζενκίρχεν, σημειώθηκαν μεγάλης έκτασης επεισόδια ανάμεσα σε Σέρβους και Άγγλους οπαδούς ενώ σε αυτά φαίνεται ότι ενεπλάκησαν και Αλβανοί.



Συγκεκριμένα, Βρετανοί χούλιγκανς φορώντας full face, επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά στους Σέρβους οπαδούς, οι οποίοι και αντέδρασαν άμεσα με ρίψεις γυάλινων μπουκαλιών, αλλά και άλλων αντικειμένων που βρήκαν από μια τοπική παμπ.



Η τοπική αστυνομία επενέβη άμεσα, καθώς περισσότεροι από 50 αστυνομικοί βρέθηκαν στο σημείο, μαζί με κλούβες, καταστέλλοντας τις ταραχές και απομονώνοντας τους Σέρβους οπαδούς για ασφάλεια.



Πάντως, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, υπάρχουν αρκετοί τραυματίες και από τις δύο πλευρές...

🚔 La policía ha tenido que intervenir tras un lanzamiento de botellas de varios encapuchados



🤕 Hay al menos un herido



📹 @AS_AGabilondo#EURO2024 #UniversoEuro #EurocopaEnAS



👉 https://t.co/fK7sVwujTk pic.twitter.com/OBa6f9PNpE — Diario AS (@diarioas) June 16, 2024

England & Serbia fans clashing in Gelsenkirchen today. pic.twitter.com/WY0jiM1Nm9 — Football Away Days (@AwayDays_) June 16, 2024

Fights have broken out between groups of England and Serbia fans.



Please stay safe out there if you are in the Gelsenkirchen area. 🙏🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇷🇸#EURO2024 pic.twitter.com/dTK1hckftP — Euro 24 Hub (@Euro24Hub) June 16, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.