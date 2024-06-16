Χρίστος Αντωνιάδης: Οι Δύο Ξένοι, τα δίδυμα και η απόσταση ανάμεσα στον ίδιο και τη σύζυγό του

Το ζευγάρι πήρε αυτή την απόφαση για δύο λόγους, να μειώσει τα έξοδά του καθώς το μεγάλωμα διδύμων δεν είναι εύκολη υπόθεση και να έχει η σύζυγός του βοήθεια από την οικογένειά της. Έτσι εκείνη μετακόμισε στην επαρχία κοντά στους γονείς της με τα παιδιά και εκείνος παραμένει στην Αθήνα για να εργάζεται.

Ο ίδιος μίλησε στο περιοδικό Λοιπόν για τις αποφάσεις του, την εποχή που έπαιξε στο σήριαλ «Δύο Ξένοι» αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με τη σύζυγό του στην απόκτηση των παιδιών τους, τις προσπάθειες της εξωσωματικής και τα ταμπού που πρέπει να ξεπεραστούν

-Είστε ένας τραγουδιστής γενικότερα που κάνατε τεράστια επιτυχία στα ‘90s. Πώς νιώθετε που σας ακούνε σήμερα τα παιδιά των θαυμαστών σας από τότε;

«Το βρίσκω υπέροχο αυτό και είναι κι ένα στοίχημα που έβαλα με τον εαυτό μου. Επειδή είχα αποσυρθεί γι’ αρκετά χρόνια από την άμεση επικαιρότητα, ήταν στοίχημα για εμένα αν θα καταφέρω να συγκινήσω με έναν τρόπο γενιές που δεν με ζήσανε στις μεγάλες μου δόξες που ήταν τα ‘90s. Τελευταία έκανα και λογαριασμό στο Tik tok και η επαφή με τον κόσμο είναι πιο άμεση εκεί. Ευχαριστώ το κοινό μέσα από την καρδιά μου για όλα αυτά τα όμορφα λόγια που μου γράφουν. Δημοσίευσα μάλιστα ένα βίντεο και έκανε αμέσως 200.000 προβολές. Δεν το περίμενα ότι θα είχε τόσο μεγάλη ανταπόκριση».

-Η συμμετοχή σας στη σειρά «Δύο ξένοι» το 1999 που προβάλλεται σε επαναλήψεις ακόμη και σήμερα έπαιξε ρόλο στην διατήρηση της αγάπης του κόσμου;

«Φυσικά! Εμένα η τηλεόραση μ’ έχει προικίσει και μ’ έχει πριμοδοτήσει. Λειτουργεί όπως στους παλιούς ηθοποιούς που τους λατρεύουμε μέσα από τις ελληνικές ταινίες που παίζονται συνεχώς. Το ίδιο έγινε και με το «J2US» που συμμετείχα πρόσφατα, που με επανάφερε στην δημοσιότητα και η αγάπη του κόσμου ήταν συγκλονιστική. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος δεν με ξέχασε και μου δίνει και την διάθεση και την όρεξη να είμαι ακόμη πιο ενεργός. Γι’ αυτό και βγάζω τώρα νέο τραγούδι»!

-Είναι αλήθεια ότι είχε γραφτεί ο ρόλος στους «Δύο ξένους» για άλλον τραγουδιστή;

«Ο ρόλος μου στους «Δύο Ξένους» ήταν για άλλον τραγουδιστή, επίσης αρκετά γνωστό την εποχή εκείνη. Δεν μπόρεσε τελικά να πάει και πήγα εγώ. Ούτε που μπορούσα να φανταστώ τότε τι θα επακολουθήσει μετά. Ήταν ένα λαχείο για εμένα. Πολλοί με ρωτούσαν αν πληρώθηκα από αυτή τη συμμετοχή μου. Φυσικά και δεν πληρώθηκα ποτέ, αλλά πήρα πολύ περισσότερα χρήματα μετά εξαιτίας αυτής της επιτυχίας που είχε η σειρά.

Οι σειρές εκείνη την εποχή έκαναν 70% τηλεθέαση και αυτομάτως, όποιος εμφανιζόταν σε εκείνες, είχε τεράστια αναγνωρισιμότητα. Όλο αυτό βέβαια που έγινε τότε οφείλεται σε τεράστιο βαθμό στην καταπληκτική παραγωγή που είχε αυτή η σειρά όπως και στους δημιουργούς Αλέξανδρο Ρήγα και Δημήτρη Αποστόλου».

-Αν και ζούμε στο 2024 υπάρχει δυστυχώς μέχρι και σήμερα ταμπού για την εξωσωματική γονιμοποίηση. Με αφορμή τη δική σας περίπτωση, η οποία είχε θετική έκβαση, θα θέλατε να περάσετε κάποιο μήνυμα;

«Με πολύ μεγάλη μου χαρά θα το κάνω. Δεν πρέπει να είναι ταμπού η εξωσωματική γονιμοποίηση. Στο κέντρο που πήγαμε με την σύζυγό μου είδαμε πάρα πολύ κόσμο, γεγονός το οποίο δεν περίμενα και δεν είδα τόσο μεγαλύτερης ηλικίας ζευγάρια αλλά νεότατα, κάτι το οποίο δεν πίστευα. Μάλιστα ρώτησα «γιατί είναι τόσο νέοι άνθρωποι εδώ» και η απάντηση που πήρα ήταν «Για τον ίδιο λόγο που είστε κι εσείς» και μου έκανε εντύπωση.

Δεν πρέπει να είναι ταμπού, απλώς το κάθε ζευγάρι πρέπει να βρει τον κατάλληλο γιατρό και το κατάλληλο κέντρο γιατί σε μία ελεύθερη αγορά υπάρχουν και τα «φύκια για μεταξωτές κορδέλες» και τα υπερτιμημένα. Ο γιατρός μας, μας είπε ότι κανείς δεν έχει κάποια μυστική συνταγή ή μυστικό «ματζούνι» που το έχει μόνο αυτός κι όχι κάποιος άλλος, ενώ όλοι ακολουθούν μια παραπλήσια μέθοδο, αναλόγως το ιατρικό ιστορικό του κάθε συμμετέχοντα.

Στην Ελλάδα η μέση τιμή είναι πολύ χαμηλότερη από αυτήν που για παράδειγμα μπορείς να βρεις στην Αμερική. Εκεί είναι πολύ πιο ακριβά, τα ίδια ακριβώς πράγματα. Δεν γίνεται κάτι άλλο εκεί. Εάν εδώ στοιχίζει πχ. εδώ 5, στην Αμερική μπορεί να στοιχίζει 10, ενώ είναι το ίδιο πράγμα. Δεν πρέπει να φοβάται ο κόσμος και για να μην φοβάται πρέπει να ενημερώνεται. Πρέπει να χτυπάει περισσότερες από μία πόρτες γιατί ο κάθε ένας παρουσιάζει τη δουλειά του ως μοναδική κι εμείς πρέπει να εξακριβώσουμε αν λέει ή όχι την αλήθεια.

Το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ότι η πολιτεία και το κράτος πρέπει να δώσει ουσιαστικά οικονομικά κίνητρα στους νέους και στα ζευγάρια γενικότερα ώστε να μπαίνουν στην διαδικασία να κάνουν οικογένεια. Θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα υπογεννητικότητας σε μερικά χρόνια».

-Τα δίδυμα αγοράκια σας ήρθαν στην ζωή πριν περίπου 1,5 χρόνο. Πώς βιώνετε την πατρότητα; Είναι δύσκολη η καθημερινότητά σας που είναι 2 και μάλιστα σε μικρή ηλικία;

«Δεν θα ωραιοποιήσω τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα και το μεγαλύτερο βάρος το σηκώνει η γυναίκα ειδικά τα πρώτα χρόνια και η βοήθεια που μπορεί να παρέχει ο άντρας είναι κι αυτή πολύ σημαντική, αλλά τα μωρά τα πρώτα χρόνια της ζωής τους θέλουν κατά 90% την μαμά τους και ο μπαμπάς τους πρέπει να είναι εκεί σε ό,τι χρειαστεί και κυρίως να προσφέρει και οικονομικά, αλλά πάνω από όλα χρειάζονται φροντίδα κι αγάπη. Ό,τι περισσότερο μπορείς να προσφέρεις είναι καλό, αλλά στη τελική μπορούν και με λιγότερα τα παιδιά, αρκεί όμως να έχουν φροντίδα κι αγάπη».

-Υπήρχαν στιγμές που ζοριστήκατε οικονομικά στο μεγάλωμα των παιδιών;

«Για ένα ζευγάρι είναι πραγματικά δύσκολο να μεγαλώνει παιδιά. Να φανταστείς ότι η γυναίκα μου έχει σταματήσει να εργάζεται εδώ και τρία χρόνια για να ασχοληθεί αποκλειστικά με το μεγάλωμα των παιδιών. Αν δεν είχα εγώ τη δουλειά μου ως τραγουδιστής που ευτυχώς μπορώ και βγάζω καλά χρήματα θα είχαμε τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Εγώ πρέπει να στηρίξω δύο σπίτια και το δικό μου αλλά και αυτό που μένει η γυναίκα μου με την πεθερά μου».

-Ξεπεράστηκε η κρίση που υπήρξε με τη σύζυγό σας μετά τη γέννηση των παιδιών;

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τη σύζυγο μου που ζούμε από απόσταση, είναι επιπόλαιο να βγάζουν συμπεράσματα, οποίος είναι γονέας δίδυμων καταλαβαίνει τι λέω. Είμαστε μια χαρά απλά έχει χαθεί το «μεταξύ μας» και είναι απόλυτα λογικό αφού η προτεραιότητά μας είναι το μεγάλωμα των παιδιών μας. Βρίσκουμε παράθυρα κάθε εβδομάδα για να είμαστε μαζί, σε λίγο καιρό θα πάμε και διακοπές. Δεν βοηθάει και πολύ η δουλειά μου καθώς εγώ πρέπει να πάω να δουλέψω όταν όλοι οι άλλοι πάνε για ύπνο. Όταν υπάρχει αγάπη όμως μεταξύ δύο ανθρώπων όλα λύνονται».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.