Συνέντευξη στην εφημερίδα Real News παραχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ερωτηθείς για την ακρίβεια και γιατί απορρίπτει a priori την πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

«Κατ' αρχάς, δεν απορρίπτω τίποτα a priori, ακόμα και αν προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Διαβάζοντας, όμως, τις θέσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σας λέω, a posteriori, ότι αυτές οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια και πάλι στην χρεοκοπία. Αυτό, άλλωστε, αποδείχθηκε και στη συζήτηση για την ακρίβεια που είχαμε, την Παρασκευή, στη Βουλή. Πρώτος εγώ αναγνωρίζω το πρόβλημα. Η απάντηση, όμως, σε μια πρόκληση είναι διαφορετική από αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικά για τη μείωση του ΦΠΑ που την έχει κάνει «παντιέρα», μεταφράζεται σε 2,2 δισ. ευρώ ετησίως. Συν επιπλέον 2 δισ. από τον μηδενισμό στα βασικά είδη. Χωρίς, ασφαλώς, να λένε από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα, αν όχι από νέους φόρους. Όπως δεν λένε και πως η όποια μείωση δεν θα φτάσει ποτέ στον καταναλωτή, κάτι που αποδείχθηκε σε χώρες που εφάρμοσαν τον μειωμένο ΦΠΑ. Επαναλαμβάνω, λοιπόν: Λύση στην ακρίβεια είναι οι μόνιμες αυξήσεις και οι ενισχυμένες ενισχύσεις. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε αρχηγό, όμως δεν άλλαξε νοοτροπία. Μένει πιστός στο δόγμα των υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Του λαϊκισμού και της ακοστολόγητης ανευθυνότητας. Τάζοντας χωρίς μέτρο. Κυριολεκτικά! Και χωρίς ποτέ να κοστολογούν αυτά που λένε. Με κάθε νέα τοποθέτηση Κασσελάκη, το ποσό να ανεβαίνει σε δυσθεώρητα ύψη.

Το τελευταίο που έταξε είναι 13ος και 14ος μισθός, από την πρώτη κιόλας μέρα που θα έρθουν στην εξουσία. Ποντάρει, προφανώς, ότι υπάρχει κόσμος πρόθυμος και πάλι να εξαπατηθεί. Όσα μετρήσαμε μέχρι στιγμής είναι 50 δισ. σε βάθος τετραετίας. Και από Δευτέρα βλέπουμε…

Την ώρα, μάλιστα, που ο κύριος Κασσελάκης προειδοποιούσε, με απύθμενο θράσος, ότι …θα παραλάβει καμένη γη. Ας περιμένει πρώτα να εκλεγεί βουλευτής και ύστερα μιλάμε για την επόμενη μέρα. Αλλά και από τη σημερινή θέση του πάλι συγκρούεται με την πραγματικότητα. Γιατί, την ίδια ώρα, η ΕΡΓΑΝΗ ανακοίνωσε ρεκόρ σε νέες θέσεις εργασίας από το 2001 που έχουμε στοιχεία: 188.587 νέες δουλειές δημιουργήθηκαν στο πρώτο τετράμηνο του 2024. Με τις 132.532 μόνο τον Απρίλιο. Το ακόμα πιο σημαντικό: Δύο στις τρεις από αυτές τις θέσεις είναι πλήρους απασχόλησης. Επιδόσεις που μας φέρνουν πιο κοντά στον στόχο να μειωθεί η ανεργία σε μονοψήφιο ποσοστό. Και, βέβαια, να θυμίσω ότι το 2019 το 18% των Ελλήνων ήταν άνεργοι και πρακτικά χωρίς εισόδημα.

Πλέον, η χώρα βρίσκεται σε σταθερή τροχιά προόδου, με το μέρισμα της ανάπτυξης να διανέμεται δίκαια στους πολίτες. Αναγνωρίζουμε, ασφαλώς, ότι η ακρίβεια παραμένει το υπ' αριθμόν ένα πρόβλημα. Τα εισοδήματα, όμως, έχουν ενισχυθεί με υψηλότερο ρυθμό από τον πληθωρισμό, δημιουργώντας ένα σοβαρό ανάχωμα στις ανατιμήσεις: O μέσος μισθός έχει αναβαθμιστεί κατά 19% και ο κατώτατος κατά 27,7%. Για πρώτη φορά ύστερα από 15 χρόνια πήραν αύξηση οι δημόσιοι υπάλληλοι. Οι συνταξιούχοι είδαν δύο διαδοχικές αυξήσεις. Την ώρα που μειώθηκαν 50 φόροι. Όλα αυτά είναι ενισχύσεις που θα παραμείνουν και μετά το πέρασμα του πληθωρισμού.

Παράλληλα, μέχρι να καμφθεί το κύμα των ανατιμήσεων, θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε έκτακτα μέτρα, κυρίως υπέρ των πιο ευάλωτων. Θα εντείνουμε τους ελέγχους, επιβάλλοντας πρόστιμα κατά της αισχροκέρδειας. Αλλά και αντιμετωπίζοντας δομικές παθογένειες της αγοράς. Στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και η επιστολή μου προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντε Λάιεν. Εκεί επισημαίνω τις κερδοσκοπικές πρακτικές των κολοσσών του εμπορίου, μέσω των οποίων κρατούν ψηλά τις τιμές σε ορισμένες χώρες. Αυτές οι αθέμιτες τακτικές πρέπει να ρυθμιστούν κεντρικά με αυστηρούς κανόνες, καθώς στην πράξη κατακερματίζουν την ενιαία αγορά και απειλούν ευθέως τον ελεύθερο ανταγωνισμό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησε μαζί μας. Το παράδοξο, όμως, είναι ότι… την απορρίπτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το είδαμε, έτσι, και αυτό: η Κεντροδεξιά στην Ελλάδα υπέρ του ελέγχου των πολυεθνικών και η υποτιθέμενη Αριστερά στο πλευρό των επιχειρηματικών κολοσσών. Είναι, θα έλεγα, η στιγμή που ο εκφωνητής λέει «δεν περιγράφω άλλο»…

Επί της ουσίας, πάντως, θεωρώ ότι η πρότασή μας σύντομα θα εξεταστεί, προκειμένου να μετατραπεί σε ευρωπαϊκή πολιτική. Όπως το πετύχαμε και με τις εισηγήσεις μας για το Ταμείο Ανάκαμψης, από όπου η χώρα μας εισέπραξε 36 δισ. Για την καθιέρωση του covid pass. Για το πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου, που πλέον είναι ευρωπαϊκές πολιτικές. Κάτι που δείχνει όχι μόνο τι ρόλο μπορεί να έχει η Ελλάδα στην Ευρώπη, αλλά και τι ακόμη μπορεί να διεκδικήσει από αυτήν».

Ο πρωθυπουργός τοποθετείται και για το ζήτημα των ακριβών ενοικίων: «Το «κάθε γενιά πρέπει να ζει καλύτερα από την προηγούμενη» είναι το μεγάλο ζητούμενο, η αποστολή αυτής της κυβέρνησης και το προσωπικό μου όραμα: να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε οι νεότερες γενιές να αποκτήσουν την αυτοπεποίθηση ότι ζουν, μεγαλώνουν και δημιουργούν σε μια χώρα που τους σέβεται και τους προσφέρει ευκαιρίες να τα καταφέρουν καλύτερα από τους γονείς τους. Σε αυτό το πλαίσιο, τόσο το δημογραφικό όσο και το στεγαστικό είναι μεγάλες προκλήσεις. Διακριτές και, ταυτόχρονα, αλληλένδετες. Διότι για να πάρει την απόφαση ένα νέο ζευγάρι να προχωρήσει στο επόμενο βήμα της οικογένειας πρέπει να έχει τη σιγουριά της προσιτής στέγης.

Εμείς, λοιπόν, με το νεοσύστατο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής, Οικογένειας και Στέγασης στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο θα εγκρίνουμε την Εθνική Στρατηγική για το Δημογραφικό. Είναι η πρώτη φορά που χαράσσεται ένα τέτοιο πλαίσιο, με στόχο μέσα στην επόμενη δεκαετία πρώτα να εξισορροπήσουμε την αρνητική τάση συρρίκνωσης του πληθυσμού. Γιατί αργήσαμε ως χώρα να ασχοληθούμε με το δημογραφικό ζήτημα. Που είναι, βεβαίως, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει συνολικά ο δυτικός κόσμος.

Ειδικότερα, η στρατηγική μας περιλαμβάνει φορολογικά κίνητρα για τις νέες οικογένειες, ώστε να παίρνουν ευκολότερα την απόφαση για το πρωτο και δεύτερο παιδί. Όπως και παροχές στις τρίτεκνες οικογένειες, ώστε να προσεγγίζουν εκείνες που ισχύουν για τις πολύτεκνες. Επίσης, καλύτερες υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης στα πρώτα βήματα των τέκνων. Και, ακόμη, μέτρα για την αγορά εργασίας και την εξισορρόπηση του οικογενειακού και του επαγγελματικού χρόνου. Όλα αυτά σε συνδυασμό με παρεμβάσεις στο στεγαστικό, όπου πρέπει να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων. Τόσο για μακροχρόνια μίσθωση, όσο και για αγορά σε προσιτές τιμές από νέες οικογένειες.

Οι πολιτικές μας για τον περιορισμό της Golden Visa και για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις έχουν, ήδη, θέσει ένα αυστηρότερο πλαίσιο. Ταυτόχρονα, εξετάζουμε και άλλα μέτρα ώστε να αξιοποιηθούν παλαιά κλειστά ακίνητα τόσο ιδιωτών όσο και του Δημοσίου μέσα από ανακαινίσεις. Αλλά και το εργαλείο της «κοινωνικής αντιπαροχής», δηλαδή της αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας, δομημένης και αδόμητης, προκειμένου να αποκτήσουμε στην Ελλάδα προσιτή κοινωνική κατοικία με λογικά ενοίκια».

Ο κ. Μητσοτάκης ερωτάται και για την υγεία και την αναμόρφωση του ΕΣΥ: «Η σημερινή παρέμβαση στις υποδομές είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Με πόρους που εξασφαλίσαμε από το Ταμείο Ανάκαμψης, ανακαινίζουμε και εκσυγχρονίζουμε 157 Κέντρα Υγείας και 86 νοσοκομεία σε όλη την επικράτεια. Ανοίγουν, επίσης, 10.000 μόνιμες θέσεις νοσηλευτών και προσωπικού στα νοσοκομεία και στο ΕΚΑΒ, ενώ επεκτείνουμε τις προληπτικές εξετάσεις στο σύνολο σχεδόν του πληθυσμού, για περισσότερα νοσήματα. Θυμίζω ότι μόνο από το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά» για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού έχουν ήδη επωφεληθεί σχεδόν 600.000 γυναίκες.

Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες, σε συνδυασμό και με άλλες που σχεδιάζουμε, θα οικοδομήσουν ένα νέο ΕΣΥ. Μια τεράστια προσπάθεια που, ασφαλώς, θέλει χρόνο και επιμονή για να ολοκληρωθεί. Ελλείψεις δεκαετιών, άλλωστε, δεν γίνεται να αντιμετωπιστούν εύκολα και σύντομα».

Για το ζήτημα της ασφάλειας και της βίας στα γήπεδα ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει τα εξής: «Από την ημέρα που άνοιξαν ξανά τα γήπεδα, η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη. Δεν ισχυρίζομαι ότι ξεριζώσαμε το πρόβλημα. Όμως, τα πρώτα καθοριστικά βήματα έγιναν. Τα μέτρα αποδίδουν και, σταδιακά, τα ελληνικά γήπεδα αρχίζουν να θυμίζουν Ευρώπη. Όσον αφορά την ενδοοικογενειακή βία, οι δράσεις μας πληθαίνουν. Το panic button, που έχει σώσει εκατοντάδες ζωές, επεκτείνεται σε όλους τους πολίτες. Γραφεία ενδοοικογενειακής βίας της Ελληνικής Αστυνομίας ιδρύονται σε κάθε περιφέρεια. 17.000 εκπαιδευμένοι αστυνομικοί έχουν προστατέψει, έως τώρα, πάνω από 10.000 γυναίκες που κινδύνευαν, ενώ ξενώνες φιλοξενίας ανοίγουν τις πόρτες τους σε όλη την επικράτεια.

Φτάσαμε στο σημείο να πολλαπλασιαστούν οι καταγγελίες, οι γυναίκες να μη φοβούνται και να έχουμε 50 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία κάθε ημέρα. Και με την ευκαιρία, ενθαρρύνω και πάλι όλες τις γυναίκες να πάρουν τη δύσκολη απόφαση να καταγγείλουν τον κακοποιητή τους και να φύγουν από το σπίτι. Η πολιτεία θα είναι στο πλευρό τους».

Ο Πρωθυπουργός μιλάει και για το κυκλοφοριακό: «Το κυκλοφοριακό ταλαιπωρεί, πράγματι, τους συμπολίτες μας στις μεγάλες πόλεις. Δυστυχώς, δεν είναι ένα πρόβλημα που λύνεται με μαγικές συνταγές, αλλά μόνο με επιμονή και σχέδιο. Θεμέλιο των πρωτοβουλιών μας είναι η βελτίωση και η εξάπλωση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Το μετρό στη Θεσσαλονίκη εγκαινιάζεται σε έξι μήνες, ενώ στην Αθήνα εξαπλώνεται με νέες γραμμές. Και, όπως έχει αποδειχθεί, δίνει καίριες λύσεις στο κυκλοφοριακό.

Κομβικός είναι και ο ρόλος των λεωφορείων. Γι' αυτό και ενισχύουμε τους στόλους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με 250 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα πρώτα κυκλοφορούν ήδη στους δρόμους και μέσα στον Ιούνιο στο σύνολό τους θα εξυπηρετούν τους πολίτες. Ενώ μέχρι τον επόμενο Μάρτιο θα έχουμε παραλάβει ακόμη 700 ηλεκτροκίνητα. Επιπλέον 300 λεωφορεία με φυσικό αέριο και 50 υδρογόνου. Όπως, αργότερα, και δεκάδες νέα τρόλεϊ.

Εκσυγχρονίζοντας τα μέσα μεταφοράς, δεν διευκολύνουμε απλώς τις μετακινήσεις των πολιτών. Θωρακίζουμε και το περιβάλλον, αντικαθιστώντας τα παλαιά οχήματα με νέα, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Βελτιώνοντας στην πράξη την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και την εμπειρία των επισκεπτών».

Επιπλέον ερωτάται για ην πολιτική της κυβέρνησης για τα ΑμεΑ και για την «κοινωνική ατζέντα»: «Η «κοινωνική ατζέντα» αποτελούσε προνομιακό πεδίο για την Αριστερά, αλλά μόνο στη θεωρία. Στην πράξη, το πιο προηγμένο κράτος πρόνοιας, με διάρκεια και συνέχεια, το έχουν επιτύχει σχεδόν αποκλειστικά δυτικές φιλελεύθερες δημοκρατίες. Στη χώρα μας, η στήριξη των πραγματικά ευάλωτων την τελευταία πενταετία είναι πιο ουσιαστική και στοχευμένη από ποτέ.

Ιδίως για τους συνανθρώπους μας με αναπηρία έχουμε προωθήσει δεκάδες δράσεις, με στόχο να βελτιώσουμε την καθημερινότητά τους και να τους δώσουμε ίσες ευκαιρίες με όλους τους πολίτες. Η εθνική στρατηγική «Μια Ελλάδα με όλους για όλους» περιλαμβάνει 170 στοχευμένες δράσεις που ευθυγραμμίζουν την ποιότητα ζωής τους με τους υπολοίπους πολίτες. Σε όλους τους τομείς: από την εκπαίδευση και την εργασία, μέχρι την υγεία και την προσβασιμότητα. Φυσικά, έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ. Κάνοντας έτσι τα απαραίτητα βήματα προς μια συμπεριληπτική και δίκαιη κοινωνία».

Επιπρόσθετα ερωτάται για τον πήχη του 33% που έχει θέσει για τις ευρωεκλογές και για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού μετά την 9η Ιουνίου: «Βλέπω ότι επιμένετε και εσείς στην παραδοσιακή δημοσιογραφική πρακτική σε κάθε ευκαιρία να προβλέπετε ανασχηματισμό. Αργά ή γρήγορα, θα πέσετε μέσα. Αλλά σας διαβεβαιώνω ότι αυτή τη στιγμή δεν κάνω οποιαδήποτε σχετική σκέψη. Εκείνο που με απασχολεί είναι να συνεχίσουμε τις πολιτικές μας για να βελτιώσουμε τη ζωή των Ελληνίδων και των Ελλήνων και να συγκλίνουμε όλο και πιο πολύ με την Ευρώπη, σε όλα τα επίπεδα. Για να παραμείνουμε, όμως, σε τροχιά προόδου, οι πολίτες θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την ισχυρή εντολή που έδωσαν στις εθνικές εκλογές και στην κάλπη της 9ης Ιουνίου.

Οι ευρωεκλογές είναι ένα διπλό στοίχημα: Από τη μία πλευρά εκεί θα κριθεί αν θα δυναμώσει η εθνική φωνή στο εξωτερικό. Ενώ, από την άλλη, να εμπεδώσει τη σταθερότητα στο εσωτερικό. Σταθερότητα που δεν σημαίνει στασιμότητα, αλλά νέα ορμή για τη συνέχεια σε μια τροχιά ανάπτυξης. Και το τονίζω, γιατί η αντιπολίτευση μιλά διαρκώς για «ανατροπή», αποζητώντας μια αποσταθεροποίηση που μπορεί να οδηγήσει σε περιπέτειες.

Όσον αφορά τον στόχο μας, έχω όντως βάλει τον πήχη στο 33% των προηγούμενων ευρωεκλογών. Κρίνοντας από το κλίμα που επικρατεί στις περιοδείες μου σε ολόκληρη την Ελλάδα, είμαι αισιόδοξος ότι θα τον πετύχουμε. Ώστε, όπως λέει και το σύνθημά μας, να βαδίσουμε με σταθερά βήματα όλο και πιο κοντά στην Ευρώπη».

Μιλάει επίσης για τον ιδεολογικό προσανατολισμό της ΝΔ: «Από την πρώτη ημέρα που βρέθηκα στο τιμόνι του τόπου, μοναδικός γνώμονας στις αποφάσεις και στις επιλογές μου είναι το συμφέρον της χώρας και των πολιτών. Γι' αυτό και αξιοποιώ κάθε στέλεχος που μπορεί να βοηθήσει στον στόχο της ενότητας, της οικονομικής ανάταξης και της κοινωνικής ευημερίας. Δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός. Υπάρχει μόνο ο κοινός σκοπός!

Όσον αφορά το δίλημμα «Κέντρο ή Δεξιά», η απάντηση της Ν.Δ. έχει δοθεί και δίνεται διαρκώς, εδώ και πέντε χρόνια. Αποδείξαμε ότι μια μετριοπαθής, φιλελεύθερη, προοδευτική κεντροδεξιά κυβέρνηση μπορεί να κερδίσει και να ξανακερδίσει εκλογές. Με το βλέμμα διαρκώς στραμμένο στην κοινωνία. Όχι χωρίς λάθη. Αλλά προσπαθώντας να γίνεται όλο και καλύτερη, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Αυτή η σχέση εμπιστοσύνης είναι το κοινωνικό κεφάλαιο που είναι απολύτως απαραίτητο για να προοδεύσει οποιαδήποτε οργανωμένη κοινωνία.

Όπως έλεγε και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στην ιδρυτική διακήρυξη της παράταξής μας, οφείλουμε να κοιτούμε πέρα από τις «παραπλανητικές ετικέτες Δεξιάς, Κέντρου και Αριστεράς» και να εστιάζουμε στα αληθινά συμφέροντα του κράτους που υπηρετούμε. Αυτό κάνουμε με συνέπεια τα τελευταία 50 χρόνια. Ανανεώνοντας το ιδεολογικό μας οπλοστάσιο, αλλά και το στελεχιακό μας δυναμικό».

Ο πρωθυπουργός αναφέρεται και στην Προεδρική εκλογή το 2025 και να θα μπορούσε να υπάρξει κοινός τόπος των πολιτικών δυνάμεων: «Όχι μόνο μπορεί, αλλά πρέπει να υπάρχει κοινός τόπος σε πολλά ζητήματα: Από την ακρίβεια και το μεταναστευτικό, μέχρι την εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Αντί αυτού, ωστόσο, διαπιστώνουμε ότι η αντιπολίτευση, και αναφέρομαι κυρίως στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο αδυνατεί να παραδεχθεί τα θετικά βήματα που κάνουμε αναβαθμίζοντας τη διεθνή θέση της χώρας, αλλά φτάνει και στο σημείο να τα συκοφαντεί και να τα διαβάλλει.

Δείτε, για παράδειγμα, τι λένε αναφορικά με την με την πρόοδο που έχει συντελεστεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, παρά την κεντρική διαφορά μας, η οποία, φυσικά, παραμένει. Δείτε τι λένε για την πολύ σοβαρή αντιμετώπιση που υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης στις προκλήσεις που έρχονται από τα Σκόπια. Ιδίως για την προβληματική Συμφωνία των Πρεσπών. Όπως και τι λένε για τον Φρέντι Μπελέρη από τότε που ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά του.

Όσον αφορά την εκλογή για την Προεδρία της Δημοκρατίας, όντως θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο σύγκλισης ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις, ανεξαρτήτως των αριθμητικών συσχετισμών».

Σε ερώτηση αν θα επιδιώξει την εκκίνηση της διαδικασίας παραπομπής της Συμφωνίας των Πρεσπών στο Διεθνές Δικαστήριο, μιας και δεν υπάρχει η δυνατότητα μονομερούς καταγγελίας της, εάν η ηγεσία της γειτονικής χώρας εξακολουθεί να αθετεί βασικές πρόνοιές της, ο κ. Μητσοτάκς τονίζει: «Οι παρανομίες των Σκοπίων σε σχέση με το όνομα της χώρας απορρέουν και από το γεγονός ότι η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν μια κακή συμφωνία. Είχα προειδοποιήσει στη Βουλή ότι είναι προβληματική για τα συμφέροντα της Ελλάδας, παρέχοντας εθνότητα και γλώσσα στους γείτονες. Τονίζοντας από τότε που την καταψηφίσαμε ότι θα τη βρούμε μπροστά μας. Αλλά και ότι, εφόσον ψηφιστεί, θα πρέπει να την εφαρμόσουμε.

Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται, ως συνήθως, να ανακυκλώσει τα γνωστά ψεύδη ότι δήθεν είχαμε πει πως, όταν γίνουμε κυβέρνηση, δεν θα την εφαρμόσουμε. 'Αραγε, δεν είχαν επίγνωση ποιον δέσμευε η υπογραφή τους; Και, μάλιστα, με ακόμα μεγαλύτερη πολιτική επιπολαιότητα, προτείνει -σε αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή- να κυρωθούν τα μνημόνια. Να παραδώσουμε, δηλαδή, κάθε διαπραγματευτικό μας όπλο. Κάτι που δεν ζητά, καν, η άλλη πλευρά. Προφανώς και δεν πρόκειται να φέρουμε προς ψήφιση τα μνημόνια. Αλλά θα περιμένουμε τη νέα κυβέρνηση να τηρήσει τη διεθνή νομιμότητα, αλλά και την υπογραφή της.

Η Βόρεια Μακεδονία μόνο να κερδίσει έχει, όπως άλλωστε και η Αλβανία, από τις καλές σχέσεις με την Ελλάδα. Σε διαφορετική περίπτωση, η ευρωπαϊκή πορεία και των δύο χωρών περνά από την Αθήνα. Και εκεί θα συναντήσει πρόβλημα».

Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά ο πρωθυπουργός σημειώνει: «Πράγματι, έχω συναντηθεί με τον Πρόεδρο Ερντογάν περισσότερες φορές από οποιονδήποτε Έλληνα πρωθυπουργό. Κατ' αρχάς, και πριν πάμε στα μεγάλα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, να κάνω μια αναφορά σε αυτά που ονομάζονται «χαμηλής πολιτικής» και στα οποία έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα, τα οποία αποδείχθηκαν ότι έχουν «υψηλή» σημασία και αντίκτυπο στη ζωή όλων των Ελλήνων, άμεσα και έμμεσα.

Η visa express για Τούρκους επισκέπτες σε δέκα νησιά του Αιγαίου, ο έλεγχος των παράνομων μεταναστευτικών ροών και, φυσικά, οι 16 μήνες, χρόνος-ρεκόρ για όλη τη Μεταπολίτευση, χωρίς παραβιάσεις στο Αιγαίο - όλα αυτά δεν πρέπει να τα προσπερνάμε, ούτε και να τα υποτιμάμε.

Από εκεί και πέρα, δεν είμαστε αφελείς. Παρά το θετικό κλίμα, τα μεγάλα θέματα που αντιμετωπίζουμε εδώ και δεκαετίες με την Τουρκία δεν πρόκειται να λυθούν ως διά μαγείας. Εδώ, λοιπόν, η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι μία, σταθερή και βασισμένη στο Διεθνές Δίκαιο: η διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αφορά μόνο την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ. Γι' αυτή και μόνο μπορούμε να συμφωνήσουμε να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο.

Το μήνυμα για το παρόν, ωστόσο, παραμένει ένα: Οι δύο λαοί αντί να μένουν με το δάχτυλο στη σκανδάλη μπορούν να είναι με τη σκέψη πώς θα κάνουν την καθημερινότητά τους καλύτερη. Τα δε νερά του Αιγαίου ήρεμα. Όμως, πάντα γαλάζια και ελεύθερα!».

