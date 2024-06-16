Ένας ένοπλος πυροβόλησε και τραυμάτισε εννέα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, σε υδάτινο πάρκο ψυχαγωγίας κοντά στο Ντιτρόιτ χθες Σάββατο το απόγευμα (μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), προτού αυτοπυροβοληθεί αφού περικυκλώθηκε από την αστυνομία, ανέφεραν οι αρχές.

Οι αρχές έκαναν λόγο για επίθεση "στα τυφλά" και είπαν πως περικύκλωσαν τον ύποπτο σε ένα σπίτι εκεί κοντά, όπου αυτοκτόνησε αυτοπυροβολούμενος.

Ο τοπικός σερίφης έδειξε την εικόνα ενός ημιαυτόνομου τουφεκιού μέσα στο σπίτι στο οποίο εγκλωβίστηκε ο μη κατονομαζόμενος ύποπτος. Ένα περίστροφο βρέθηκε στο σημείο, πρόσθεσαν αξιωματούχοι. Ο ύποπτος φέρεται να ήταν ένας 42χρονος άνδρας, ενώ τα κίνητρα της επίθεσής του παραμένουν ασαφή.

Ένα οκτάχρονο αγόρι είναι σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από σφαίρα στο κεφάλι ενώ ο τετράχρονος αδελφός του τραυματίστηκε επίσης όμως η κατάστασή του είναι σταθερή. Η μητέρα των παιδιών είναι επίσης σε κρίσιμη κατάσταση, αφού έπειτα από σφαίρες στην κοιλιακή χώρα και στο πόδι, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σερίφης της κομητείας Όκλαντ Μάικλ Μπουσάρντ.

Τα υπόλοιπα έξι θύματα, όλα από 30 ετών και πάνω, είναι σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με τον Μπουσάρντ.

Ο ύποπτος βγήκε από ένα αυτοκίνητο μπροστά στο πάρκο Brooklands Plaza Splash Pad, στο Ρότσεστερ Χιλς, στο Μίσιγκαν, γύρω στις 17:00 τοπική ώρα (μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας) και πυροβόλησε περίπου τριάντα φορές με ημιαυτόματο πιστόλι Glock διαμετρήματος 9 χιλιοστών, αλλάζοντας γεμιστήρες επανειλημμένα.

Η κοινότητα Ρότσεστερ Χιλς απέχει περίπου πενήντα χιλιόμετρα από το Ντιτρόιτ προς βορρά. Η γειτονική κοινότητα Όξφορντ Τάουνσπιπ, επίσης υπαγόμενη στην κομητεία Όκλαντ, είχε μετατραπεί το 2021 σε θέατρο επίθεσης με όπλο μέσα σε σχολείο που διέπραξε ο μαθητής Ίθαν Κράμπλεϊ, 15 ετών τότε, σκοτώνοντας τέσσερις συμμαθητές του και τραυματίζοντας άλλους έξι και μέλος του διδακτικού προσωπικού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

