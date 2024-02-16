Κασσελάκης: Κατηγορηματικά αντίθετοι στο νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Την «κατηγορηματική αντίθεση» του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια εξέφρασε ο Στέφανος Κασσελάκης σε σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε σε εκδήλωση της ΚΟ του κόμματος στη Βουλή με τη συμμετοχή φορέων της παιδείας και των επιμελητηρίων.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι νομοθετεί με «αυταρχικότητα» και έλλειψη «κοινής λογικής», τονίζοντας ότι αυτό κάνει και με το νομοσχέδιο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Συγκεκριμένα, καταλογίζει στην κυβέρνηση «χρήση βίας» κατά των φοιτητών, «εκβιασμούς» πανεπιστημιακών και «παραβίαση» του Συντάγματος, παραπέμποντας όχι μόνη στο πόρισσμα των επτά συνταγματολόγων αλλά και στα όσα δημόσια υποστήριξε η πρώην αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. «Η κυρία Μαρία Καραμανώφ επιχειρηματολογεί πως τέτοιου είδους πρακτικές υπονομεύουν τη Δημοκρατία και είναι επικίνδυνες» είπε χαρακτηριστικά και διερωτήθηκε γιατί «η κυβέρνηση κάνει σα να ανακάλυψε τώρα αλήθειες κρυμμένες στο Σύνταγμα».

Κατηγορώντας την κυβέρνηση για «υποκρισία» όσον αφορά τα λεγόμενα της για τα δημόσια πανεπιστήμια, σημείωσε πως «τέσσερεις είναι οι θεμελιώδεις προϋποθέσεις για να πειστεί μια κοινωνία ότι μια κυβέρνηση όντως ενδιαφέρεται για τα δημόσια πανεπιστήμια: Η άμεση χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, η φοιτητική μέριμνα, ο αριθμός των προσλήψεων καθηγητών, οι μισθοί των καθηγητών». «Όποια αλχημεία και αν επιχειρηθεί, στο σύνολο αυτών των δαπανών η Ελλάδα είναι τελευταία στην Ευρώπη, με μεγάλη διαφορά από τους προτελευταίους και οι αποκλίσεις σε σχέση με τι γίνεται στα ευρωπαϊκά δημόσια πανεπιστήμια συνεχώς διευρύνονται» είπε, απορρίπτοντας το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι αυτά είναι «fake news» και αμφισβητώντας την «αξιοπιστία» της κυβέρνησης όσον αφορά την προσήλωσή της στα δημόσια πανεπίστημια.

«Στην Ευρώπη, ακόμη και η μεγάλη πλειοψηφία των συντηρητικών κυβερνήσεων καταφέρνουν και συντηρούν αξιοπρεπώς τα πανεπιστήμια της χώρας τους» σχολίασε ο Στ. Κασσελάκης, αντιπαραβάλλοντας την ελληνική πραγματικότητα και τα «πανεπιστήμια-franchise» που αντικατοπτρίζουν τις «δεσμεύσεις» της κυβέρνησης σε «συμφέροντα».

«Η κατηγορηματική αντίθεση μας με το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης συνοδεύεται με την κατηγορηματική θέση μας για την ενίσχυση των δημοσίων πανεπιστημίων» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, και αναφέρθηκε σε μια «πρώτη δέσμη μέτρων» που προτείνει και περιλαμβάνει τον «διπλασιασμό του αριθμού καθηγητών σε βάθος τριετίας ώστε να είμαστε κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς την αναλογία καθηγητών προς φοιτητές» και «τον διπλασιασμό της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό», ενώ δεσμεύτηκε να ανακοινώσει σύντομα μια «πρόταση για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

