Ανάρτηση Αλέξη Πατέλη για τον γάμο ομοφύλων: Κύριε Πρωθυπουργέ, ένα μεγάλο ευχαριστώ

Με ανάρτησή του στα social media ο Αλέξης Πατέλης, διευθυντής του οικονομικού γραφείου του Πρωθυπουργού, ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και όλους του βουλευτές που υπερψήφισαν τον νόμο για την ισότητα στον γάμο.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Αλέξη Πατέλη:

Όταν ήμουν σχολείο θυμάμαι τις μεταμεσονύκτιες εκπομπές στην τηλεόραση που προέβαλαν μια σκιά με την πλάτη γυρισμένη, την φωνή αλλοιωμένη και τον υπότιτλο «ομοφυλόφιλος».

Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι χρόνια αργότερα μία κεντροδεξιά κυβέρνηση θα νομοθετούσε την ισότητα στον γάμο, πόσο μάλλον ότι θα ήμουν μέρος αυτής της προσπάθειας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους 176 βουλευτές του Κοινοβουλίου που σήμερα έδωσαν μία ηχηρή απάντηση στην ομοφοβία.

Η ημέρα αυτή ανήκει σε όλες και όλους που με τους αγώνες τους χαράξαν τον δρόμο για να φτάσουμε εδώ αλλά και στη νέα γενιά που μεγαλώνει με σκοπό να κάνει την χώρα μας πιο ανεκτική, πιο δίκαιη και πιο όμορφη.

Ανήκει, όμως, και στην ομάδα του πέπλου, στην Κατερίνα, τη Λίνα, τη Μαρία, τον Βασίλη, που τόσους μήνες έχουμε δεθεί. Πρόδρομε...

Σταμάτη και Ελένη. Φώτη και Γιώργο. Στέλλα είσαι έμπνευση!

Αλλά και στην Κύρα, τον Ερικ, τη Σία, τον Χρήστο, τη Νεφέλη, τον Νίκο, τον Δημήτρη. Στον Γιώργο, τον Γιάννη, τη Μαρία, τον Παύλο, τον Θοδωρή.

Στον Μιχάλη που στέκεται βράχος.

Βαθιά εκτίμηση στον Υπουργό Επικρατείας Ακη Σκέρτσο.

Η βραδιά όμως ανήκει στον Πρωθυπουργό όλων των Ελλήνων, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κ. Πρωθυπουργέ, ένα μεγάλο ευχαριστώ.

