Σε μια αδιανόητη επίθεση κατά του επιζήσαντα - ήρωα μάρτυρα Ανδρέα Αλικανιώτη - που βοήθησε στον απεγκλωβισμό οκτώ άλλων συνεπιβατών του - προχώρησε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης, στην σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής για τα Τέμπη, καταγγέλουν κύκλοι της ΝΔ

Συγκεκριμένα, ο Β. Κόκκαλης εγκάλεσε (με τη μορφή δήθεν ερώτησης) τον νεαρό για την τούρτα γενεθλίων που του αγόρασε η μητέρα του, επειδή αυτή είχε ένα τρένο και την επισήμανση πως ξαναγεννήθηκε την ημέρα του δυστυχήματος.

«Έναν άνθρωπο που επι δυο μήνες δέχθηκε υποστήριξη για το στρες που υπέστη και που βοήθησε συνανθρώπους του, ο κύριος Κόκκαλης από την αρχή τον ειρωνεύτηκε λέγοντας πως ‘βοήθεια είναι ακόμα και να δώσεις ένα σακάκι στον διπλανό σου’ » αναφέρουν οι κύκλοι της ΝΔ

Ο νεαρός έδειξε αιφνιδιασμένος ενώ από το προεδρείο και βουλευτές της ΝΔ έγινε σαφές πως η ερώτηση αυτή «δεν έπρεπε να γίνει».

Ο κ. Κόκκαλης εμφανώς αμήχανος εγκατέλειψε την αίθουσα ενώ πρόταση υπήρξε περί διαγραφής από τα πρακτικά αυτής της ευθείας προσβολής.



Πηγή: skai.gr

