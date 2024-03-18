Η ταχύτητα με την οποία η Κυβερνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δοκίμασε να συγκαλύψει ένα έγκλημα δημιούργησε την αίσθηση στους ίδιους ότι θα τα καταφέρουν, αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Ξέχασαν, τονίζουν, ότι το ψέμα έχει ταχύτητα, αλλά η αλήθεια αντοχή.

"Τώρα ήρθε η ώρα της αλήθειας και για αυτούς που εγκλημάτησαν και για αυτούς που δοκίμασαν να τους καλύψουν. Το να γνωρίζεις την αλήθεια είναι εύκολο, το να την ακολουθήσεις δύσκολο. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για εσάς κύριε Μητσοτάκη…" σημείωναν στην Κουμουνδούρου.

Πηγή: skai.gr

