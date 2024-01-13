Λογαριασμός
Σπανάκης στον ΣΚΑΪ: Τη Δευτέρα η εγκύκλιος για εργαζόμενους συνταξιούχους

«Εντός του Φεβρουαρίου το επίδομα μητρότητας σε αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες», τόνισε ο υφυπουργός Εργασίας

Σπανάκης

«Τη Δευτέρα θα έχουμε την εγκύκλιο όσον αφορά στους συνταξιούχους που εργάζονται και όσους λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη και εργάζονται. Επομένως, θα υπάρξουν οι διευκρινίσεις», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά, ο υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Σπανάκης. 

Αναφορικά με την επέκταση του επιδόματος μητρότητας, ο υφυπουργός εργασίας τόνισε: «Έχουμε δεσμευτεί ότι επεκτείνεται το επίδομα μητρότητας σε αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες. Εντός του Φεβρουαρίου θα καταβληθεί αναδρομικά το επίδομα μητρότητας σε όσες έχουν γεννήσει ή υιοθετήσει από τις 24/9». 

