Για τις 22 Νοεμβρίου διεκόπη εκ νέου η δίκη για την υπόθεση των Σπαρτιατών, με κατηγορούμενους 11 πρώην και νυν βουλευτές του κόμματος για εξαπάτηση εκλογέων, τον Ηλία Κασιδιάρη για ηθική αυτουργία στο αδίκημα και έναν δικηγόρο για συνέργεια.

Είναι η δεύτερη φορά που διακόπτεται η διαδικασία, καθώς απουσίαζε ο πρόεδρος του κόμματος Βασίλης Στίγκας, μοναδικός μάρτυρας στην υπόθεση, ο οποίος έχει κάνει λόγο για πρακτικές Δον Κορλεόνε και Greek mafia.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου έκανε λόγο για έλλειψη σεβασμού στο δικαστήριο και προχώρησε σε ολιγοώρη διακοπή.

Ο κ. Στίγκας μέσω «αγγέλου» διαμήνυσε στο δικαστήριο πως αδυνατεί να παραστεί καθώς πρέπει να βρίσκεται στη βουλή για τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από όλους τους κατηγορουμένους με τον Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος είχε μεταχθεί από τις φυλακές Δομοκού να λέει από το εδώλιο: «Έχω υποστεί τρομερή ταλαιπωρία σαν άνθρωπος. Θα ήμουν στο σπίτι μου από το Φεβρουάριο και εξαιτίας αυτής της εκκρεμότητας δεν με αφήνουν να βγω από τη φυλακή. Να έρθει σήμερα ο μάρτυρας να καταθέσει»

Εκτός από τον Ηλία Κασιδιάρη αντέδρασαν και άλλοι κατηγορούμενοι ζητώντας να γίνει η δίκη καθώς διασύρεται το όνομά τους από μια ψευδή κατάθεση.

